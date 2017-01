Los canarios rinden homenaje a Juan Hidalgo, exponente de las vanguardias conceptuales en EspaÃ±a

Gran Canaria y Lanzarote acogen esta semana un concierto muy especial a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, formación que rendirá homenaje a la figura y a la obra del artista y músico grancanario Juan Hidalgo, exponente de las vanguardias conceptuales en España.

El concierto será en Gran Canaria y Lanzarote, los días 2 y 3 de febrero, con la soprano francesa Carole Sidney Louis. La formación reestrena ‘Tal vez/Perhaps’ del artista canario, e interpretará también obras de Ives y Schönberg. Las entradas pueden adquirirse en el blog del Festival

Y lo hará bajo la batuta del afamado director Arturo Tamayo, en un concierto que servirá también para el reestreno de la obra 'Tal vez/Perhaps' compuesta por Hidalgo en 1998, en una versión revisada y aceptada por el autor. Los conciertos serán el jueves 2, a las 20.30 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, y al día siguiente, a las 21.00 horas, en los Jameos del Agua.

Juan Hidalgo, recién galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas y que estará presente en este homenaje en Gran Canaria, compuso esta obra en memoria Charles Ives, autor precisamente de 'The unanswered question', otra de las piezas que interpretará la OST en este concierto del 33 Festival Internacional de Música de Canarias. El repertorio se completa con el monodrama 'Erwartung' de Schönberg, en la que participará Carole Sidney Louis, soprano francesa que destaca por su amplio registro y variedad de técnicas de emisión.

Y todo ello con Arturo Tamayo al frente, director español y Premio Nacional de Música en 2002, que ha dedicado buena parte de su carrera a recuperar y potenciar el repertorio musical contemporáneo. Desde hace cuarenta años, Tamayo ha mantenido una intensa actividad de conciertos y producciones radiofónicas centradas en la música del siglo XX. Ha dirigido importantes orquestas europeas como la Sinfónica de la Radio de Baviera, la de Berlín, Colonia, Baden-Baden y las sinfónica de la BBC y Filarmónica de Londres.

Juan Hidalgo, que cumplirá en octubre 90 años, es un artista multifacético conocido tanto por su vertiente plástica y musical, como por la poesía, el performance, la escultura o la fotografía, al encarnar el espíritu de las vanguardias con su afán por borrar límites y ampliar los márgenes de la creación. Pero fue la música con la que inició su trayectoria artística y uno de los hitos de su carrera fue ser el primer compositor español invitado a los míticos festivales de Darmstadt donde presentó la obra 'Ukanga' hace 60 años.

El concierto se abrirá con la obra 'The unanswered question'' ('La pregunta no contestada), de Charles Ives, pieza que el propio compositor norteamericano describe como "paisaje cósmico" en el que las cuerdas representan "el Silencio de los Druidas — que no Saben, no Ven, ni Oyen Nada." La trompeta entonces lanza "La Perenne Pregunta de la Existencia" y los vientos buscan "La Respuesta Invisible" pero la abandonan frustrados, de modo que al final sólo es contestada por el 'Silencio'.

Hay tres capas sonoras fundamentales. El sonido agudísimo en las cuerdas que da un ambiente intrigante: no nos da ninguna pista de por dónde irá. Y se mantiene durante toda la pieza. El solo de trompeta es la segunda capa, que plantea la pregunta. La última capa la componen los vientos madera, que glosan de alguna manera la pregunta de la trompeta.

La Orquesta Sinfónica de Tenerife cerrará el concierto con la interpretación de la obra 'Erwantung', el monodrama de Schönberg que tiene como protagonista a la soprano francesa Carole Sidney Louis. En esta pieza, una mujer busca a su amante en un bosque. Escuchamos su inquietud porque no sabe qué la toca, no detecta de dónde vienen crujidos y sonidos extraños, que a veces identifica con elementos conocidos, como el llanto. Finalmente, lo encuentra, pero muerto.

Los recursos fundamentales en la música tradicional era utilizar tonos menores, con golpes sonoros y notas repetidas y/o muy rápidas en la cuerda y el viento, pero a Schónberg le parecía que estos recursos no eran suficientes para describir sentimientoscomo los que vemos aquí, pequeñez frente a la soledad, la desorientación o la muerte de un ser querido.