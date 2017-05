Canarias pide a Madrid derecho de veto sobre el telurio

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) de Coalición Canaria con el voto en contra del PP para tener derecho desde las islas a vetar operaciones en el subsuelo marino. En concreto, las autoridades canarias piden ser cosultadas sobre el telurio.

El diputado nacionalista Mario Cabrera, explicó que la propuesta es una demanda de muchos colectivos, instituciones y población en general, y pretende, entre otras cosas, que no se vuelvan a repetir episodios como el del telurio, cuya investigación en aguas canarias no se supo hasta publicarse. ABC fue quien adelantó la existencia de ese yacimiento.

Cabrera afirmó Canarias tiene derecho a conocer lo que se pretende hacer en su entorno, a decidir al respecto, a que no vuelva a ocurrir lo mismo que con las prospecciones de Repsol "y a que no se acabe imponiendo un modelo sobre el que no tiene información".

El líder socialista en el Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, defendió la propuesta porque, en su opinión, Canarias no puede permitir ver pasar barcos por sus aguas con unos minerales que en el mercado pueden alcanzar un alto valor sin que el archipiélago reciba ni un solo beneficio, pues "eso es colonialismo tradicional".

Reclamó al presidente canario, Fernando Clavijo (CC), que lidere este asunto porque "no es posible, ni podemos volver a permitir la deslealtad institucional que ocurrió con las prospecciones" de Repsol y RWE en Canarias.

La diputada Concepción Monzón, de Podemos, agregó la oportunidad de la iniciativa, pues sospecha que el Estado ya sabía la existencia de telurio en aguas cercanas a Canarias, ya que "cuando hay grandes posibilidades de negocio, el PP echa a un lado la consideración de la autonomía y da paso al centralismo más rancio". También apostó por la puesta en marcha de consultas ciudadanas vinculantes como requisito "imprescindible" para poder tramitar autorizaciones ante cualquier proyecto.

Román Rodríguez, por su parte, expresó sus dudas sobre la eficacia de la PNL porque los antecedentes avalan que "no va a ser sencillo" que se informe a la ciudadanía, que las autoridades autonómicas informen previamente o que se preserve cualquier actuación sobre el medio ambiente, pues "no tenemos marco jurídico para exigir todo ello".

Por último, el Grupo Popular rechazó la propuesta, entre otras razones. La diputada Luz Reverón afirmó que el monte submarino donde se ha encontrado el telurio está situado fuera de las aguas marítimas bajo soberanía española, por lo que, antes de plantear cualquier reclamación, los populares abogan por esperar a que se resuelva la ampliación de la plataforma continental planteada por el Gobierno de España.