¿Por qué Canarias la forma ahora 47 islas?

Las islas Canarias ya no son siete islas. Son 47 islas distintas. Esta cifra es a efectos de Internet, claro. Y es que las autoridades canarias especializadas en promoción turística han logrado que existan, en términos de mercado, 47 territorios insulares a través del eficiente uso de las redes sociales, manejo de datosy suministro permanente de contenidos en la web.

Esto ha provocado un aumento de la eficacia a la hora de la promoción. Antes de 2019, los grandes operadores turísticos dejarán de ofrecer catálogos de papel en las agencias de viaje favor del soporte digital. Hay agencias, de hecho, que ya ofrecen experiencias a sus clientes en 3D. De una campaña anual que apenas los turistas lograban recordar pasadas unas semanas, a campañas diferentes cada día.

Canarias, este mes de octubre, ha recibido el primer premio a la mejor campaña de comunicación de la Asociación Española de Anunciantes por la promoción activa de los nuevos productos ligados al nuevo posicionamiento. Y, de ahí, surgen datos que permitió agrupar información y captar nuevo mercado. El nuevo turismo que ha venido a Canarias suma toda la población de Barcelona, Baleares y Malta: 3,1 millones de personas.

Para ello, desde Promotur, que es la empresa pública que gestiona el destino y la marca «Islas Canarias» ha especializado su difusión con medidas microsegmentadas por regiones y espacios motivacionales concretos. Canarias lleva cinco años creciendo de forma permanente en la captación de efectivos turísticos.

El experimento de la gerente de Promotur, María Méndez, establecido en el plan de promoción 2012-2016, ha funcionado. El resultado que es que, a efectos de redes, en las islas Canarias ya no hay siete islas, hay 47. Donde han aterrizado 15.000 aviones más y entrado 4.000 millones de euros en la economía que no estaban previstos.

¿Cómo se ha logrado esa cifra? Con 250 acciones y contenidos de comunicación en 15 idiomas para 19 países distintos. Desde Promotur se realizan 1.500 adaptaciones microsegmentadas diferentes, 30 acciones con experiencias para turistas en 14 ciudades, presencia en 50 plataformas digitales. 2.700 contenidos visuales microsegmentados con infografías, ilustraciones y fotografías.

Con las medidas promocionales mircrosegmentadas se ha mejorado el conocimiento del destino y sus productos, potenciado la imagen regional, aumentar el número de visitas al destino, mejorado la conectividad aérea y aumentar la estancia media además del gasto del turista en el destino. Asimismo, se ha reducido la estacionalidad.

A juicio de Méndez, si bien los soportes digitales han posibilitado a todas las marcas mejorar la conexión con la audiencia seleccionando el momento adecuado, «también es cierto que la competencia por la audiencia se ha incrementado mucho y solo con innovación y creatividad es posible destacar entre tanto ruido publicitario».

Catálogos de operadores turísticos europeos para vender vacaciones en Canarias - ABC

Promoción

Las agencias de viajes se están transformando en mercados emisores como Reino Unido o Alemania. En la UE, en 1995 había 25 buenos operadores turísticos que vendían Canarias con precios de hoteles que llegaban por fax. Los hoteleros tenían una variedad de empresas con las que «subastar» sus intereses.

Ahora, al igual que el sector aéreo o bancario, hay seis o siete grandes campeones europeos de turismo emisor y todos conocen con herramientas de «big data» cómo está el mercado en tiempo real. Este mes, TUI ya ha eliminado el histórico nombre de Thomson que compró en 2004 después de hacerse con First Choice.

En ese contexto, la promoción de Canarias comenzó a cambiar en 2012 optando por reducir el gasto en origen al tiempo que sacarle partido a Internet como hacen desde años destinos como Nueva Zelanda o Canadá, que ya no concurren ni a ferias turísticas prácticamente. E introduciendo «big data» a la hora de captar turistas que no conocían el destino. Y no perder los que ya habían estado con anterioridad en este mercado.