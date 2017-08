Canarias carga contra los usuarios Twitter y Facebook que informan sobre las algas tÃ³xicas de sus costas

El Gobierno de Canarias ha pedido este viernes "rigor y seriedad" a los usuarios de redes sociales que invaden las costas de islas como Tenerife así como a "responsables públicos" respecto a la aparición de las asquerosas algas que invaden las islas.

La Administración canaria ha solicitado a la ciudadanía que no use Twitter si es para propagar bulos sobre este asunto sino que se informe a través de fuentes oficiales para no generar una "alarma innecesaria". Canarias dice que las algas tóxicas tienen su origen en el aumento de temperaturas y el Gobierno central que puede tener su origen en aguas mal depuradas.

Los nacionalistas canarios intentan evitar darle carta de naturaleza a lo que ha dicho el subdelegado del Ejecutivo central, Guillermo Díaz, que defiende la teoría de mala gestión insular en el tratamiento de aguas residuales. A todo ello; Díaz Guerra es licenciado en Farmacia, es decir, con alto conocimiento en química.

Por tanto: el gobierno de los canarios quiere que la información en las redes sociales no siga venciendo su teoría institucional. Las noticias de las algas, a través de las redes sociales, ha llegado al mercado de emisión de turistas: peninsulares, alemanes y británicos. El fenómeno habría tenido su origen en Tenerife pero afecta a todas las islas.

En las islas, los canarios están empleando en masa las redes sociales como Twitter y Facebook a la vista de la opacidad con la que no se aclaran las autoridades sobre la procedencia de las algas: si es por el calentamiento del agua producto del verano o si es por ineficiencia a la hora de depurar el agua.

Este viernes, la portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila (CC), ha precisado que la información y la transparencia con la que se está abordando este asunto es "absoluta", y ha pedido a los ciudadanos que no retuiteen ni difundan bulos que "alimentan" la supuesta relación entre las microalgas y algunas enfermedades.

Aunque piden que se no se use Twitter si alimenta alarmas sobre las microalgas, que son viscosas y tóxicas, el consejero de Sanidad de los canarios, Baltar Trabazo, ha salido en mangas de camisa este viernes en las redes sociales lanzando un mensaje: cualquier noticia que los isleños quieran conocer está en www.canariassaludable.org.