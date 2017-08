Canarias en alerta por polvo sahariano al tiempo que sigue la presencia asquerosas algas en sus costas

El permanente tiempo privameral de las islas Canarias comienza esta segunda semana de agosto con unos aumentos de temperaturas a los que el polvo sahariano le inyecta una percepción térmica de mayor calor.

A todo ello, que se no se van de Canarias las asquerosas microalgas que llevan ya más de dos meses visitando las costas canarias. Estas algas no deberían hacer daño pero su presencia no invita al baño en las zonas donde se presentan.

Los técnicos de Salud Pública han dejado entrever que estas algas son por aumento de temperatura del mar y hasta ahora era algo inédito en las islas. Calima, algas y mejor no ir al campo: alerta de incendios en las islas. Temperaturas máximas previstas: 38 grados.

Modelo animación Calima de la Aemet.

Notable ascenso de temperaturas e Intrusión de #Calima en #Canarias especialmente en Islas Orientales pic.twitter.com/TPyTW5fs52 — FuerteMeteo (@FuerteMeteo) 4 de agosto de 2017

Algas rumbo a la costa canaria - ABC Alerta en Canarias El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, ha declarado que desde este lunes hay situación de alerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Aemet "y otras fuentes disponibles", y en aplicación del Plan de Protección Civil por Fenómeno Meteorológico Adverso (PEFMA). Hasta el martes, al menos, hay alerta. La entrada de polvo en suspensión, en principio, afectará principalmente a las islas orientales y medianías del archipiélago, extendiéndose con menor concentración hasta las islas occidentales y ocasionalmente será también apreciable en capas bajas. La disminución de la intensidad de los vientos alisios en superficie y el giro a componente este de los vientos en zonas medias y altas favorecerán la entrada de aire de procedencia africana sobre las islas. Lo que los expertos llaman "episodio de calor y calima" afectará a todo el archipiélago, si bien las zonas más afectadas serán las islas orientales y medianías de Gran Canaria, siendo este lunes y martes, dependiendo de las zonas, los días que se prevén más adversos del episodio.

Temperaturas Las temperaturas máximas superarán los 35 grados de forma casi generalizada en las islas durante el lunes y el martes, alcanzando muy probablemente los 38 grados en Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías de Gran Canaria y Tenerife; incluso es probable que se alcancen o superen los 40 grados en zonas de medianías de Gran Canaria. Las temperaturas mínimas serán asimismo significativamente altas, sobre todo el martes, cuando es probable que en medianías de Gran Canaria se mantengan por encima de los 26 o 28 grados. A partir del miércoles se espera un descenso gradual de las temperaturas debido al aumento progresivo de la intensidad de los vientos alisios y el establecimiento de vientos de componente norte en todos los niveles. Este cambio de los flujos favorecerá el arrastre, durante los días siguientes, del polvo en suspensión fuera del archipiélago. Por el pronóstico de la Aemet, este lunes hay aviso amarillo en la mitad norte de Gran Canaria, en Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, y habrá aviso naranja en la mitad sur de Gran Canaria, en Lanzarote y Fuerteventura, donde se pueden alcanzar máximas de más de 37 grados, especialmente en medianías y zonas de interior.

Incendios

El Gobierno de Canarias ha declarado situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas de Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro y Gran Canaria. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información disponible y en base al Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias.

Hay aviso amarillo en la mitad norte de Gran Canaria, en Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma por temperaturas que pueden superar los 34 grados, y habrá aviso naranja en la mitad sur de Gran Canaria, en Lanzarote y Fuerteventura, donde se pueden alcanzar máximas de más de 37 grados, especialmente en medianías y zonas de interior.