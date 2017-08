El calor colapsa el telefÃ©rico del Teide, Tenerife

Una de las mayores demandas de los turistas en estos días de verano en Canarias, el teleférico del Teide, en Tenerife, debió ser cancelado este miércoles por razones de altas temperaturas.

La empresa dijo este miércoles que era por el calor. Pero unos usuarios en Twitter lo han negado. Hace unos meses hubo un gran problema con esta infraestructura turística que, entre otros aspectos, obligó a rescatar a turistas.

