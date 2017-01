El Cabildo de Gran Canaria tilda de "demenciales" las acusaciones de Maspalomas sobre el Siam Park

El Cabildo de Gran Canaria calificó este viernes de "demenciales" las acusaciones que el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (PP), ha lanzado contra el presidente insular, Antonio Morales (NC), respecto al Siam Park de Maspalomas, que considera que "rozan el chantaje".

El alcalde ha acusado a Antonio Morales y a Nueva Canarias de impulsar una política respecto a la industria turística "negligente y preocupante por sus cortas miras y su escasa o nula visión de futuro", no sólo por el "boicot al Siam Park" sino con la paralización del Plan de Mejora y Modernización de la competitividad turística de su municipio.

Pérez ha acusado a Morales de haber enviado a su Ayuntamiento toda una "bomba lapa" que amenazaba la viabilidad del futuro parque acuático, una inversión valorada en alrededor de 60 millones de euros, al pedir medidas de protección para unos restos arqueológicos descubiertos hace un mes.

En nombre del gobierno de Gran Canaria, el titular insular de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez (NC), ha negado que la corporación pretenda obstaculizar ese proyecto turístico y ha subrayado que "ha quedado demostrado que el yacimiento no obstaculiza el devenir del Siam Park".

"Hay que dejar claro al alcalde y a la opinión pública que el responsable de conceder la licencia es el Ayuntamiento y no hay ningún tipo de acción del Cabildo que haya retrasado u obstaculizado la concesión, la aparición de restos ha seguido el procedimiento normal y desde el primer momento se le dejó claro que no impedía nada", defiende Ramírez en un comunicado de prensa.

El consejero de NC sostiene que Loro Parque ha pedido "licencia" para iniciar las obras "desde hace varios meses", por lo que, a su juicio, "habría que preguntarle al alcalde a qué se debe ese retraso" en concederla, ya que las autorizaciones que el Cabildo debía emitir están a disposición de la empresa desde octubre.

Ramírez negó que el gobierno del Cabildo de Gran Canaria (NC, PSOE y Podemos) tenga intención de perjudicar a las zonas turísticas del sur, como ha sugerido Marco Aurelio Pérez. "No hay en absoluto ninguna actuación de mala fe ni perversa por parte del Cabildo", ha señalado.

En este sentido, Ramírez apuntó que el Cabildo grancanario no solo trabaja para que siga adelante la construcción del Siam Park, sino también para "desbloquear el conflicto" generado en el Oasis de Maspalomas, siempre manteniendo su protección como Bien de Interés Cultural" (categoría que no tiene, porque el Gobierno canario no la aprobó).

"Y hay que destacar que el alcalde, o ha estado en contra o callado en todo el procedimiento", añade. Ramírez también cree "demencial" que Pérez acuse al Cabildo de paralizar el desarrollo del sur, cuando "hoy mismo" Lopesan, ha dicho que tiene 1.000 millones de inversión frenados porque el Ayuntamiento no ha redactado el Plan de Ordenación General del Territorio".

El dirigente de NC se pregunta si "todas las mentiras" que, a su juicio, ha lanzado el alcalde de San Bartolomé de Tirajana "responden a una alianza con Fernando Clavijo (el presidente del Gobierno) y el PP, porque repite sus argumentaciones".

"Si es así, hay que dejar claro que el grupo de Nueva Canarias, el grupo de gobierno del Cabildo y su presidente van a seguir comprometidos con Gran Canaria", añade Ramírez, a quien la posición de Pérez le "huele a chamusquina".

Por su parte, el promotor, Wolfgang Friedrich Kiessling, dijo este viernes que el retraso del parque acuático "no es bueno" para la inversión. "Yo no soy político, no entiendo de eso", ha dicho, antes de añadir que "si una empresa viene a hacer algo en un terreno abandonado durante toda la vida -como la atracción turística del Siam Park que él propone- debería tener todas las ayudas".