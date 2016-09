British West Africa, el primer banco que abrió en Canarias

La primera entidad financiera que comenzó a operar en Canarias fue Banco de la British West Africa (BBWA). Las actas de constitución en el Reino Unido tienen la firma de Aldred L. Jones y de los representantes de la naviera Elder. Las sucursales se pusieron en Las Palmas capital y Santa Cruz de Tenerife en 1909 aunque tuvo corresponsales previamente en las islas por el negocio marítimo.

El BBWA fue creado en marzo de 1894 en Liverpool. Era el banco de los agentes de la Corona Británica en África occidental. Pero sus impulsores no querían solamente hacer negocios con el sector público. La presencia en Canarias se debía a lo mismo que lo hacen ahora empresas extranjeras: Por garantías jurídicas de cara a África occidental.

En Canarias el banco entró tras Nigeria, Sierra Leona, Ghana y Gambia. El poeta canario Alonso Quesada llegó a ocupar cargos directivos en Las Palmas: Entre otros, Jefe de cartera. El experto Carlos Tejada apunta que en España las operaciones fueron cubiertas con un capital social de lo que hoy serían unos 15.000 euros.

La apertura en Canarias fue al tiempo que se estableció en Hamburgo, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Egipto y Camerún. Una agencia de Nueva York comenzó a representar los intereses de los operadores canarios en 1912. No hay que olvidar que el Puerto de Las Palmas era el segundo del mundo tras Nueva York en mercancías en 1915. la primera aseguradora que se establece en las islas desde Reino Unido es Sun Insurance Office.

En aquella época, operaban empresas como Blandy Bros, Coaling & Shipping, Compañía Carbonera de Las Palmas, Oceánica, Compañía Nacional de Carbones Minerales, Cory Brothers, Deutsche Kohlen Depot Geselschaft, Elder Dempster, Canary Coaling, Hespérides, Hamilton & Co., Ltd., Miller y Cía, Tenerife Coaling, Wilson and Sons y la alemana Woermann-Linie.

Tras los británicos, llegó a Canarias el Banco Hispano Americano, hoy Banco Santander, que se hizo con el control de Banca Dehesa en 1920. Es cierto que Blandy Brothers entró en el negocio de la compra y venta de dinero desde 1886, pero formalmente no tenía licencia bancaria.

Algo parecido a lo que ocurría con el Banco Español del Río de la Plata, que en Canarias tenía corresponsal. En 1930 entró en las islas por escasos meses el Banco de Cataluña, que financió la construcción de la refinería de Santa Cruz de Tenerife recuerdan en sus estudios el doctor universitario de la ULPGC Manuel Rebollo, que fue director del BBVA en Las Palmas y Miguel Suárez Bosa, profesor de Historia Económica en la ULPGC.

Banco de Cataluña sería era el preferido de los canarios. Una decisión política del socialista Indalecio Prieto ahogó a la entidad, que terminó en manos del Banco de Vizcaya. Pero en 1931 llega a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con 13 empleados, Banco de Bilbao que asumió un importante liderazgo en el Archipiélago, de acuerdo con los datos del Archivo Histórico BBVA como el estudio 'Banca privada en Baleares y Canarias entre 1920 y 1935'.

A partir de los años Treinta hay dos hechos que fuerzan el cierre de BBWA en las islas. El cambio de régimen en España con la llegada del General Franco y que lo que hoy es el Standard Chartered Bank lo compró. Esta salida del mercado canario del BBWA se produce cuando la libra esterlina pierde valor, el descenso de operaciones con el oro como patrón y la competencia. Su cierre beneficia a una entidad que fue clave en el desarrollo de Canarias: El Banco Exterior de España, hoy BBVA.