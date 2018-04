Binter respalda que del descuento de residente canario a la Península sea del 75% La aerolínea afira que la entrada de Air Europa ha producido un aumento «enorme» de asientos y la consiguiente bajada de ocupaciones medias

El coordinador general de Binter, Juan Ramsden, ha considerado este lunes como «muy positivo» que la subvención del 75 por ciento que se aplica en los vuelos interinsulares a los residentes en las islas se aplique también a las rutas con la Península.

Juan Ramsden se ha expresado de este modo durante su comparecencia en comisión parlamentaria para hablar de la situación del transporte en las islas, y ha añadido que esa posible subvención del 75 por ciento en los vuelos con la Península debería ir acompañada de medidas como un precio máximo.

Además, ha indicado que no cree que la Unión Europea acepte que en los viajes con la Península las rutas sean de Obligación de Servicio Público (OSP), como son las interinsulares, ya que las autoridades comunitarias se han opuesto a aplicar una tarifa plana.

Juan Ramsden ha elogiado la medida de subvencionar los vuelos de los residentes en sus traslados interinsulares, ya que ha supuesto un aumento de casi un millón de pasajeros, si bien esta medida es un problema para las personas no residentes, pues pagan precios «desorbitados, y no podemos poner precios para no residentes».

Air Europa

Durante su intervención ha subrayado que todas las rutas interinsulares son de Obligación de Servicio Público, de manera que hay servicios mínimos, frecuencias determinadas y tarifas máximas, así como descuentos mínimos, y además los operadores tienen que añadir el descuento del 75 por ciento, que se añade a cualquier otro descuento comercial.

Ha asegurado que la administración controla a las compañías aéreas y ha comentado que la Obligación de Servicio Público es buena «especialmente» cuando hay un solo operador, mientras que cuando hay varios el sistema funciona bien hasta que una de las empresas decide que 2solo quiere esforzarse» en las rutas buenas.

Se ha referido asimismo a la entrada de Air Europa en el mercado interinsular, y ha señalado que se ha producido un aumento «enorme» de asientos y la consiguiente bajada de ocupaciones medias.

Ramsden ha hablado también de la situación en los aeropuertos y ha dicho que el Tenerife Norte está «colapsado» y es preciso que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) empiece a «hacer cosas», ya que se producen retrasos de los que luego se responsabiliza a las compañías aéreas, ha dicho el directivo, quien ha comentado que los problemas se deben a que se vuela como hace 50 años.

Y ha recordado que hay sistemas modernos para organizar las rutas aéreas de manera más eficiente. El coordinador de Binter también ha indicado que en La Gomera no hay un aeropuerto sino un aeródromo en el que los pilotos despegan y aterrizan de forma visual, y se ha referido asimismo a problemas en los aeropuertos de La Palma y Tenerife Norte debido a la lluvia.

Esos problemas se pueden solventar con «no mucha inversión» y así se ha planteado a Enaire, ha explicado Juan Ramsden, quien ha agregado que en El Hierro también se pueden hacer mejoras.