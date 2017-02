El candidato a repetir como presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha replicado este viernes a la otra aspirante, Cristina Tavío, que no piensa "entrar en el barro", pero también le ha lanzado este aviso: se desacredita como líder del partido si sigue cuestionando la limpieza del congreso.

Antona, desde este viernes tiene una sola persona que se opone a su presidencia regional: Cristina Tavío. El conservador Juan Cardona y Enrique Hernández han retirado sus candidaturas. Antona tuvo 3.000 avales, Tavío menos de 400.

Este viernes, con el respaldo de unas 200 personas, en la Casa de Colón de la capital grancanaria, Antona anunció concurre a un congreso regional del PP; pero el acto fue una especie de arranque de campaña electoral ante los comicios de 2019. Máxime cuando se hizo en la Casa de Colón con la carga simbólica que tiene en la historia de España. El último lugar de España que abandonó Colón rumbo al Nuevo Mundo fue Gran Canaria, territorio que el PP quiere recuperar en 2019.

El navegante moderado Antona Gómez protagonizó su primer acto en la campaña oficial de cara a las elecciones a las que el PP ha convocado a sus afiliados para decidir quién dirige al partido en la nueva etapa que se ha abierto tras casi dos décadas de mandato de José Manuel Soria.

El candidato a la reelección ha pedido a sus seguidores que "no hablen mal de ningún compañero de partido", con el compromiso de que él tampoco piensa hacerlo. Esta semana, los oponentes a Antona han seguido en su estrategia de atacar y, al mismo tiemo, tender la mano. Pero al final se han ido retirando de la batalla interna.

Antona se ha mostrado especialmente molesto con dos reproches: las insinuaciones de que ha inflado sus apoyos, con avales de personas que no militan en el PP, que no están al día en las cuotas o directamente falsos, y las denuncias de que el comité organizador del congreso no está siendo imparcial y tolera sus "trampas", argumentos repetidos hoy por Cristina Tavío y por el candidato que ha decidido retirarse para apoyarla, Enrique Hernández.

"¿Cómo puede liderar alguien este partido desacreditando al comité organizador del congreso? Lo digo alto y claro. Están desacreditando a Felipe Afonso y a todo su equipo. Felipe tiene una trayectoria intachable de servicio a este partido. Ya me gustaría tener muchos como él en el PP canario", ha sentenciado el candidato.

También ha aludido, aunque de igual forma sin mencionarlo, al que fuera alcalde de la capital grancanaria, el conservador Juan Cardona, que hace unos días puso en duda si todos sus avales eran válidos y dijo que con que lo fueran solo 1.000 de los 3.012 presentados, se retiraba.

"Pues tengo más de 1.000, muchísimos más... A lo mejor por eso pasó lo que pasó esta mañana", ha ironizado Antona en referencia a la otra retirada del día, la anunciada por el propio conservador Juan Cardona.

El candidato tampoco se ha olvidado de otra afrenta algo más lejana en el tiempo, la de quienes le dijeron que no podía presidir el PP de Canarias porque procede de La Palma y al partido le conviene "estratégicamente" tener dirigentes de Gran Canaria, la isla que más votos le reporta.

"Va a haber 'Asier en ruta' para rato", ha anunciado, antes de exponer sus ocho compromisos de campaña, a cada uno de los cuales ha puesto un gentilicio isleño: herreño, gomero, palmero, tinerfeño, grancanario, majorero, conejero y graciosero.

Para este último, ha reservado el más ambicioso: "Ganar las próximas elecciones de 2019", cuando los canarios sean convocados de nuevo a votar Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos.

Entre los más de 200 asistentes, figuraban la secretaria general del PP y líder insular del partido en Gran Canaria, Australia Navarro; la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós; los senadores Jorge Rodríguez e Hipólito Suárez; y los exconsejeros del Cabildo de Gran Canaria Melchor Camón, Carlos Suárez y Juan Domínguez.