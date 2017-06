Los Aliados pensaban que Hitler iba a dar un golpe de Estado a Franco en Canarias

El Gobierno del Reino Unido alertó a los Aliados que era necesario meditar mucho cualquier intervención en las islas Canarias en caso que España tomase Gibraltar en la Segunda Guerra Mundial (SGM) por una cuestión: creían que Hitler estaría meditando convertir a Canarias en un protectorado alemán. Es decir: iba a ejecutar un golpe de Estado en las islas permitido por las autoridades franquistas en las islas.

Un informe de diciembre de 1940 del Subcomité de Inteligencia del Reino Unido, al que ha tenido acceso ABC, alerta que el proceso de colaboración entre Franco y Hilter tenía algunas puertas de escape. Una de ellas, es que en Canarias se podría producir una sublevación contra Franco con dinero y recursos humanos alemanes sin oposición de Madrid. De esa forma, Franco mantendría la neutralidad de España y Hitler accedía al control de la plataforma logística que representaban las islas en el Atlántico.

"Guardar bajo llave"

De acuerdo con un informe secreto, desclasificado y al que ha tenido acceso ABC este martes, del Ministerio del Aire británico, firmado por los agentes Cavendish, Stphens, Boyle y Hatton, enviado a un brigada de apellido Menzies, con las indicaciones de "guardar bajo llave", a Hilter no le hacía falta mandar tropas a Canarias por varias razones.

Y es que la tecnología militar en Canarias era alemana y en las islas habrían al menos 2.000 efectivos a la espera de instrucciones entre la población alemana altamente cualificada de aquella época. Buena parte de esos 2.000 alemanes, según detalla el informe británico, llegaron a las islas de incógnito en ese mismo 1940.

Invasión silenciosa sobre Canarias

A modo de ejemplo, el informe señala que en Canarias había 50 aeronaves alemanas en la Base de Gando y en Cabo Jubi (Sáhara) unas 30 unidades formadas por bombarderos y cazas. La Guerra Civil en España terminó en 1939. Esto pudo ser producto de una extorsión de Hitler a Franco por la miseria que atravesaba España en aquella época y por determinados respaldos que Franco obtuvo del régimen nazi.

El texto de los Aliados, al que ha tenido acceso ABC, se hizo para analizar la capacidad de resistencia de España de un ataque británico sobre Canarias. Pero la Inteligencia británica rechazó esa teoría en 1940 porque observaron en las islas otra serie de complejidades.

Una de ellas, es que como Hitler no arrancó de Franco compromiso formal de apoyo en octubre de 1940 en Hendaya, el régimen nazi se guardaba la posibilidad de tomar las islas Canarias. A cambio de no seguir aldelante, planteaba la posibilidad de ocupar una isla. ¿Cuál? No se dice en el informe.