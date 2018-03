435 años de la Conquista de Canarias

Desde 1402 tropas normandas, sevillanas y portuguesas intentaron conquistar la isla de Canaria. No tuvieron resultados por la ferocidad de los isleños. Por eso, los normandos llamaron a la isla Gran Canaria, que es la que da nombre al archipiélago. Los antiguos canarios aguantaron presiones externas con sus artes de lucha. En junio de 1478 llega desde la Península Juan Rejón, deán Bermúdez y obispo Frías. Querían establecer una base para controlar el negocio de metales preciosos con África. Nada de instalarse en las islas. Frías venía con su rango para proteger a los canarios.

Rejón y su gente llega a lo que hoy es Las Palmas. Entonces, la capital de la isla se encuentra en el otro extremo, en Gáldar. En Telde se encontraba el jefe de la otra zona en la que se dividía Gran Canaria. Allí nadie se pisaba. Pero las cosas se complican y se inicia un cruento periodo por el control total. Termina en 1483. La población canaria se redujo a medida que Rejón atacaba y las tropas de Castilla se renovaban de forma permanente. Los canarios se escondían en las zonas de cumbre. Tenesor Semidán, rey canario, a la vista de los acontecimientos, pide a los suyos llegar a un acuerdo. Los grancanarios no siguieron el rumbo de Bentejuí, patriarca que se suicidó.

Esa circunstancia la conocía Tenesor Semidán, nacido en 1420. Fue testigo de la anterior presencia de portugueses y de normandos. Cuando observó que la guerra pintaba mal con Castilla, se entrega. No fue apresado en Gáldar comos se jactan los separatistas que lo acusan de traidor. La ciudad estaba controlada por las tropas castellanas antes de su detención. Estaba en el interior de la isla. Desde esa zona, se dirige a Las Palmas capital. Se entrega en lo que viene a ser Bañaderos en la costa norte de Gran Canaria.

Hay discrepancias. No hubo victoria absoluta. Tampoco rendición total. En Derecho Internacional clásico de aquella época, el Vaticano daba la facultad de Conquista a Castilla porque Canarias no tenía personalidad jurídica propia.

Y surge la química. De ese encuentro en Córdoba, surge el primer tratado internacional entre una monarquía de Renacimiento europea, y cristiana, y una monarquía indígena legitimada ante el Derecho Internacional a través del bautismo. Eso no ocurrió con los reyes Mencey de Tenerife, que fue presentado en Soria tras la Conquista total de las islas. Y tampoco con la posterior Conquista de América.

En Granada, en 1484, quedó claro que Gran Canaria se integraba en Castilla y, por tanto, no era necesario ejecutar control total alguno. Lo que ocurrió fue que el rey de los canarios pidió dominio de su soberanía Guayedra, en Agaete. Felipe Fernández Armesto sostiene que Guayedra se mantuvo al margen de la administración castellana.

Los indocumentados, en un intento de menoscabar el papel de Fernando Guanarteme, afirman que se vendió por un espacio de suelo en Agaete, Gran Canaria. En realidad, lo que cuentan los papeles oficiales es que los Reyes Católicos cedieron a Guanarteme un espacio de tierra. No podían ceder suelo porque no controlaban la isla.

Hay documentos de 1481 de los Guayres de Telde de Calatayud; pero no había sido apresado Tenesor Semidán y lo que se pactó en Aragón no sirvió de nada porque la guerra continuó hasta el pacto oficial.

Nada de impuestos

El Mencey de Tenerife fue presentado en Soria ya derrotado - ABC

Tenesor Semidán hizo viajes a la Península en 1483, 1484 y 1486. En 1487 iba a volver para sentarse a hablar con los Reyes Católicos del reparto del poder entre las islas. Pero ese año de 1486 murió, supuestamente envenado, tras un banquete ofrecido en Tenerife. En Tenerife no existía mucho interés en pactar con los Reyes Católicos. Pero no les quedó más remedio que someterse a la fuerza porque por el diálogo no fue posible.

Previamente a su muerte, Fernando Guanarteme, se convirtió al cristianismo porque implicaba que se respetaba el modelo de vida de las islas. Los Reyes Católicos cumlieron con la palabra dada y Canarias se incorporaría a Castilla sin impuestos.