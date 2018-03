Dos ediles del tripartito que gobierna en Palma dan su «apoyo político» al rapero Valtonyc El cantante mallorquín, condenado a tres años y medio de cárcel, ha afirmado en el consistorio de la capital balear que «al Tribunal Supremo no lo ha votado nadie»

La teniente de alcalde de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Palma, la ecosoberanista de MÉS Neus Truyol, y el concejal de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, Aligi Molina, de Podemos, han mostrado este lunes su «apoyo político» al cantante de rap Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Valtonyc, en una rueda de prensa celebrada en el consistorio de la capital balear. Cabe recordar que Valtonyc ha sido condenado recientemente a tres años y medio de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas.

El acto de este lunes ha contado también con la presencia del propio cantante y de miembros del Grup de suport llibertat Valtonyc (Grupo de apoyo libertad Valtonyc). El objetivo de la convocatoria era, esencialmente, confirmar que el 24 de marzo habrá en Palma una manifestación en apoyo del artista isleño, que se iniciará a las seis de la tarde en la Plaza de España.

Durante la rueda de prensa, Valtonyc ha agradecido al consistorio su apoyo y ha pedido a la ciudadanía que se manifieste el próximo sábado «por la libertad de expresión». Para el cantante mallorquín, «en el arte nada es inapropiado». Asimismo, ha indicado que «al Tribunal Supremo no lo ha votado nadie». En ese contexto, ha añadido que «es muy evidente que si nosotros no nos podemos cuestionar lo que dice un poder judicial que deriva del Tribunal de Orden Público del franquismo, pues no sé en qué tipo de democracia nos pensamos que vivimos».

Una llamada a la movilización

Por su parte, el edil de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos ha indicado que en estos momentos se estaría viviendo en España «un retroceso en las libertades», motivo por el que ha hecho un llamamiento a la «movilización social». Asimismo, Molina ha recalcado que el consistorio da un «apoyo político» a Valtonyc, pero no económico, por lo que no está previsto en ningún caso destinar fondos públicos en apoyo u homenaje al artista isleño.

Se da la circunstancia de que antes de ser concejal, Molina fue uno de los 44 jóvenes condenados en sentencia firme por la Audiencia Provincial de Palma por el asalto a la Consejería de Educación llevado a cabo el 22 de mayo de 2012. En aquellas fechas el presidente de la Comunidad era el popular José Ramón Bauzá. A los 44 estudiantes citados se les impuso como pena el abono de una multa de 720 euros. Poco después, siendo Molina ya regidor, el Juzgado le embargó una cuenta en julio de 2015, ya que se había negado a pagar la multa impuesta por no estar de acuerdo con la decisión judicial.

Cabe recordar que en el presente mandato gobierna en la capital balear un tripartito conformado por el PSOE, la coalición ecosoberanista MÉS y Podemos. En la actualidad, el alcalde es el ecosoberanista Antoni Noguera, que relevó en el cargo en junio del pasado año al socialista José Hila, tal como estaba ya previsto en el pacto suscrito tras los comicios municipales y autonómicos celebrados en mayo de 2015.

Condenado por el Supremo

La rueda de prensa de este lunes en el Ayuntamiento de Palma no ha contado con la presencia de ningún concejal del PSOE. Aun así, cabe recordar que en el pleno ordinario celebrado el pasado 22 de febrero, PSOE, MÉS y Podemos presentaron de forma conjunta, por vía de urgencia, una propuesta en la que se pedía la «absolución» de Valtonyc. Votaron a favor de dicha proposición todos los ediles del equipo de gobierno municipal, mientras que los del PP y Cs, en la oposición, votaron en contra.

La citada propuesta fue presentada después de que el Tribunal Supremo hubiera confirmado para el cantante la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional le había impuesto previamente por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y sus autores y humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas. La pena por el primer delito fue de dos años de prisión, la del segundo ascendió a un año y la del tercero fue de seis meses.

Además, la sentencia obligaba a Valtonyc a indemnizar con 3.000 euros al presidente de la hoy extinta entidad Círculo Balear, Jorge Campos, que en la actualidad es el líder de la nueva formación política Actúa Baleares. La denuncia originaria contra el rapero mallorquín había sido presentada en 2012 por Campos, por el tema «Circo balear».

Valtonyc fue condenado por haber utilizado en algunas de sus primeras canciones expresiones como «que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi», «que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada», «a ver si ETA pone una bomba y explota», «tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol de la guardia cuando estalla», «en cuarteles grito gora ETA», «el próximo Paracuellos será en mi puta isla», «Bauzá debería morir en una cámara de gas», «a la mierda la palabra, viva el amonal», «seguir el acto de fusilar al Borbón», «GRAPO, os necesitamos» o «le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta», en referencia a Campos.

Precisamente, Campos ha denunciado este lunes que Palma «no se merece» tener a unos representantes públicos que «no respetan» el Estado de derecho. «Hoy hemos asistido a un acto de apoyo a un delincuente que no sólo anima a que me corten el cuello o me arranquen la yugular, sino que celebra los asesinatos de ETA y anima a seguir cometiéndolos», ha lamentado. Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Marga Durán, ha tildado de «vergonzoso» el apoyo del consistorio a Valtonyc, que a su juicio sería para «contentar a los votantes más radicales» del tripartito.