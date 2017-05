Rajoy pide «unidad» al PP balear para que en 2019 pueda gobernar en la Comunidad

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha pedido este sábado «unidad» al PP balear, formación que en esta legislatura se encuentra en la oposición en las principales instituciones de la Comunidad. A lo largo de los dos últimos años los populares del Archipiélago se han visto afectados, además, por disensiones de carácter interno, como se volvió a evidenciar en el congreso regional celebrado en marzo de este año.

Cabe recordar que tras una dura campaña previa, el exconsejero de Agricultura y diputado autonómico Biel Company fue elegido nuevo líder del PP de Baleares en dicho congreso tras derrotar al expresidente balear y hoy senador, José Ramón Bauzá. En concreto, Company logró el 71,8 por ciento de los votos de los militantes frente al 27,1 por ciento de los sufragios obtenidos por su contrincante. El primero contó con el apoyo del sector denominado regionalista, mientras que el segundo fue avalado por el sector considerado españolista.

Desde el congreso regional de marzo, las dos máximas prioridades de Company han sido intentar unir el partido y también reforzarlo, para que en los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2019 el PP balear obtenga unos resultados que le permitan gobernar en la Comunidad y relevar al actual tripartito que preside la socialista Francina Armengol. Precisamente, Rajoy ha indicado este sábado que el «objetivo prioritario como partido» debe ser ganar dichas elecciones.

El líder popular ha participado esta tarde, en el municipio de Inca, en el acto de clausura del XII congreso del PP de Mallorca. En dicho cónclave ha resultado reelegido presidente Jeroni Salom, veterano dirigente local que durante nueve años fue alcalde del municipio de Binissalem. Salom ha obtenido el 98 por ciento de los sufragios de los militantes que han acudido a votar. Este buen resultado ha quedado empañado en parte por el hecho de que sólo han ejercido su derecho al voto el 16 por ciento de los afiliados populares mallorquines.

Inicialmente, iban a presentarse dos candidaturas para este cónclave, la de Salom y la de Ignacio Martí, militante de base que hasta ahora nunca ha ostentado ningún cargo. Sin embargo, Martí optó finalmente por integrarse en la lista de su hasta ahora rival. «Somos un partido de gente honrada y trabajadora», ha señalado Salom esta tarde, tras conocerse los resultados del congreso. «Lo tenemos todo para recuperar las instituciones perdidas», ha añadido. En la presente legislatura, gobiernan mayoritariamente en Baleares tripartitos conformados por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos.

En el mismo sentido se ha expresado a continuación Company, que ha abogado por «un PP fuerte, unido y ganador» en los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2019. «Juntos somos más grandes, esta es la lección que nos deja el congreso», ha recalcado, para añadir: «Os necesitamos a todos». Company también ha indicado que «frente a nacionalistas y populistas» el Partido Popular sería la única formación «con proyecto para todo el país».

Por su parte, Rajoy también ha hecho referencia durante su intervención a la situación política en Cataluña, en la misma línea de lo ya expresado esta mañana en Sitges, durante la clausura de la 33 Reunión del Círculo de Economía. «España va a seguir siendo España, mal que le pese a algunos», ha afirmado.

Subvención al transporte de mercaderías

Asimismo, el presidente del Gobierno ha anunciado que en Baleares, al igual que en Canarias, las bonificaciones en el transporte aéreo interinsular pasarán del 50 por ciento al 75 por ciento.

En esa misma línea, Rajoy también ha dado a conocer que la subvención para el transporte de mercaderías desde la Península hasta las Islas subirá del 35 por ciento al 65 por ciento. Además, las bonificaciones del Gobierno central para quienes se desplazan en barco para ir de una isla a otra pasarán del 25 por ciento actual al 50 por ciento. El descuento marítimo era ya del 50 por ciento ahora, pero la mitad del mismo era aportada por el Gobierno balear.

Durante su intervención, Rajoy ha hablado, por otra parte, sobre la moción de censura presentada recientemente por el líder de Podemos, Pablo Iglesias. «Me han puesto una moción de censura, no sé si lo sabéis», ha dicho en un tono irónico, para añadir: «Hay dos posibilidades, que la gane el que me la puso, en cuyo caso él sería presidente del Gobierno, y que no la gane, en cuyo caso tendría que seguir yo». Rajoy ha indicado que esas son las dos únicas posibilidades que hay. «Apostaremos por la segunda, como es natural», ha señalado con humor.