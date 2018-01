El presidente del Parlamento balear cree que Forcadell luchará «por lo que nos hermana» Baltasar «Balti» Picornell, de Podemos, ha enviado un tuit de apoyo a la expresidenta del Parlament, que acaba con las palabras «Salud y República»

Josep María Aguiló

El presidente del Parlamento balear, Baltasar «Balti» Picornell, de Podemos, escribió este jueves en su cuenta oficial de Twitter un mensaje de apoyo a la hasta ahora presidenta de la Diputación Permanente del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, que ha anunciado que renuncia a la posibilidad de volver a presidir la Cámara catalana. «Sé que la teva decisió no són passes a un costat ni enrere i que on estaràs lluitaràs pel que ens agermana. Força des de les Illes, companya. Salut i República» («Sé que tu decisión no son pasos a un lado ni atrás y que donde estarás lucharás por lo que nos hermana. Fuerza desde las Islas, compañera. Salud y República»), señala el tuit escrito por Picornell, que se acompaña con un lazo. «Moltes gràcies president!» («¡Muchas gracias presidente!), ha sido la respuesta de Forcadell, quien sí seguirá como diputada de ERC.

Cabe recordar que el pasado 28 de diciembre Picornell recibió en audiencia a Forcadell en el Parlamento balear. El citado encuentro institucional fue criticado por el presidente del PP balear, Biel Company, y por el portavoz de Cs en la Cámara autonómica, Xavier Pericay, por el hecho de que Picornell hubiera recibido de manera oficial a una persona que se encuentra ahora en libertad con cargos tras habérsele imputado previamente diversos presuntos delitos.

Con posterioridad a dicha recepción oficial, Forcadell acudió ese mismo día a la denominada «Nit de la Cultura» («Noche de la Cultura»), en la que la Obra Cultural Balear (OCB) entregó sus tradicionales galardones anuales, en el Teatro Principal de Palma. Forcadell había sido invitada al acto por la OCB. Uno de los galardones entregados en dicha gala, el premio Gabriel Alomar, fue concedido de manera conjunta al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.

Una gala polémica

Forcadell fue recibida en el Teatro Principal con gritos de «llibertat!, llibertat!» («¡libertad!, ¡libertad!») por parte de la mayor parte del público presente, que además se puso en pie y aplaudió. Los altos cargos de la formación ecosoberanista MÉS presentes en el acto hicieron lo mismo, entre ellos la vicepresidenta del Gobierno balear, Bel Busquets; el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, y el alcalde de Palma, Antoni Noguera. En el transcurso de la «Nit de la Cultura», otro de los galardonados, reconocido con el premio Emili Darder, calificó de «fachas» al PP, PSOE y Cs.

El presidente del Parlamento balear asistió también a la citada gala. La ausencia más notable fue la de la presidenta del Gobierno regional, la socialista Francina Armengol, que decidió no acudir a dicho evento. Cabe recordar que Armengol gobierna en la presenta legislatura con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca.

Tras la celebración de la «Nit de la Cultura», el PP pidió la «suspensión de las ayudas públicas a la OCB» cuando sirvan «para financiar el fomento de conductas contrarias al Estado de Derecho», mientras que Cs denunció que «el independentismo pancatalanista está colonizando todas las instituciones de Baleares». Por su parte, el presidente de la entidad Círculo Balear, Jorge Campos, anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía por la presunta «incitación al odio» que habría tenido lugar durante el desarrollo de la mencionada gala.