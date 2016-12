Podemos ratifica la expulsiÃ³n de la diputada balear Montserrat Seijas

La Comisión de Garantías Estatal de Podemos ha ratificado este viernes la expulsión definitiva del partido de la diputada autonómica balear Montserrat Seijas. El pasado 22 de diciembre, el citado órgano había tomado la misma decisión con respecto a la actual presidenta del Parlamento regional, Xelo Huertas.

Cabe recordar que el pasado 7 de noviembre el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, había anunciado la suspensión cautelar de militancia para Huertas, Seijas y el militante Daniel Bachiller por haber incumplido, presuntamente, el código ético de la formación. En octubre ambas diputadas habían amagado en un chat interno con no apoyar los Presupuestos de la Comunidad de 2017 si no se renovaba un convenio que el laboratorio científico de Bachiller tenía suscrito desde hacía una década con el Gobierno balear. Dicho convenio no fue finalmente prorrogado por el Ejecutivo autonómico, que preside la socialista Francina Armengol.

Con posterioridad, el pasado 5 de diciembre, la Comisión de Garantías de Podemos en Baleares comunicó a Huertas, Seijas y Bachiller su expulsión del partido por «posible vulneración de los estatutos». El plazo para recurrir esta decisión había finalizado hacía dos semanas, por lo que estos días se estaba a la espera de que se confirmase o no la resolución inicial adoptada por la dirección de la formación morada.

Seijas ha afirmado este viernes, en declaraciones a Europa Press, que el proceso relativo al expediente sancionador habría sido «un paripé sin pies ni cabeza». En ese sentido, ha recalcado que «seis compañeros hicieron las mismas manifestaciones» por las que a ella la han expulsado y «no les han hecho absolutamente nada».

«Dije eso —que votaría en contra de los Presupuestos— en un momento de apasionamiento, fue una reacción así, pero se ha visto claramente lo que he votado», ha añadido Seijas, quien a partir de ahora pasará a formar parte del Grupo Mixto del hemiciclo balear. Por su parte, el secretario de Organización de Podemos en Baleares, Alejandro López, ha pedido a Seijas que entregue su acta de diputada.

Ambas diputadas también habían dejado entrever, sin pruebas, que la antigua productora del secretario general de Podemos Baleares está siendo favorecida por el canal autonómico IB3

Por lo que se refiere a los Presupuestos de la Comunidad de 2017, que están en el origen de esta controversia, tanto Huertas como Seijas votaron finalmente a favor de los mismos, es decir, en el mismo sentido que sus excompañeros de Podemos. La validación de las cuentas autonómicas del próximo año tuvo lugar en la Cámara regional el pasado 22 de diciembre, el mismo día en que Huertas fue expulsada. Votaron a favor de los Presupuestos el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos, así como Huertas y Seijas, mientras que el PP, Proposta per les Illes (PI) y Ciudadanos lo hicieron globalmente en contra, a pesar de haber apoyado algunos puntos concretos.

A lo largo de las últimas semanas, tanto Huertas como Seijas habían negado de manera reiterada la veracidad de una supuesta presión en favor del laboratorio científico de Bachiller, al mismo tiempo que habían acusado al secretario general de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, de haber maniobrado contra ellas por razones de carácter político interno. Ambas diputadas también habían dejado entrever, sin pruebas, que la antigua productora de Jarabo estaría siendo favorecida por el canal autonómico IB3, algo que el líder regional del partido ha negado en diversas ocasiones.

La expulsión definitiva de Huertas de Podemos debería suponer, en principio, su próxima destitución como presidenta de la Cámara autonómica. Su marcha se podría producir a principios del próximo año. Para proceder al cese de Huertas se haría uso del nuevo reglamento de la institución, que en su artículo 39.c establece que uno de los motivos para el abandono de la Mesa por parte de un diputado o una diputada es «dejar de pertenecer a su grupo parlamentario».

Jarabo es partidario de que cuando Huertas haya abandonado ya el cargo, su partido siga conservando la presidencia del Parlamento autonómico, posición que ha sido ya avalada por el Consejo Ciudadano. Sin embargo, las dos formaciones con las que Podemos suscribió un pacto de gobernabilidad en junio del pasado año, el PSOE y MÉS, no tienen aún decidida una posición definitiva sobre esta cuestión.

El periodo ordinario de sesiones se reanudará en febrero del próximo año, si bien antes podría intentar forzarse una reunión de la Diputación Permanente para tratar la delicada situación institucional creada a raíz de la expulsión de Huertas.

En cualquier caso, el Grupo Parlamentario de la formación morada en la Cámara regional se reunirá el próximo 9 de enero para proceder a la expulsión de Huertas y de Seijas del mismo. En principio, dicha reunión contaría con la presencia de un notario. Una vez que se haya ratificado que Huertas y Seijas ya no forman parte del que hasta ahora había sido su grupo, esta decisión será comunicada a la Mesa del hemiciclo, cuya presidenta seguirá siendo aún la propia Huertas. El siguiente paso será, salvo sorpresas de última hora, el cese de la segunda autoridad institucional del Archipiélago.