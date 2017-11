Munar llega a un acuerdo con Anticorrupción y evita una nueva pena de cárcel La expresidenta del Consell de Mallorca, que lleva ya cuatro años y medio en prisión, sólo deberá pagar una multa por el caso Son Oms

Josep Maria Aguiló

La expresidenta del Consell de Mallorca y de la extinta Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, ha abandonado este miércoles la cárcel de Palma por unas horas para acudir a la Audiencia Provincial, en donde ha asistido a las vistas judiciales previas de dos causas en las que estaba acusada, los casos Son Oms y Studio Media. En relación a la primera causa, la defensa de Munar y la Fiscalía Anticorrupción han llegado hoy a un acuerdo de conformidad, que evitará una nueva pena de prisión para la exdirigente nacionalista.

En el caso Son Oms, el Ministerio Público acusaba a Munar de blanqueo, prevaricación y tráfico de influencias por, presuntamente, haber influido en la recalificación supuestamente irregular del solar palmesano del mismo nombre cuando presidía el Consell de Mallorca. Según la Fiscalía, Munar habría cobrado unos 400.000 euros en comisiones. Anticorrupción solicitaba inicialmente para la exlíder de UM seis años de cárcel y el abono de una multa de 2,7 millones de euros.

El citado acuerdo de conformidad alcanzado ahora entre las partes ha supuesto que Munar haya reconocido esta mañana ante el tribunal haber cometido un delito de blanqueo y otro de prevaricación. Por ambos será condenada a tres meses de cárcel, sustituibles por una multa, y a seis años de inhabilitación. En total, deberá abonar 68.500 euros.

En prisión desde 2013

Cabe recordar que Munar ingresó en el Centro Penitenciario de Palma el 24 de julio de 2013, en donde está cumpliendo dos condenas por corrupción que suman un total de once años y medio de cárcel. La entrada de Munar en la cárcel se produjo un día después de que hubiera sido condenada por la Audiencia Provincial a seis años de privación de libertad por los delitos de fraude y revelación de secretos en el marco de la pieza principal del caso Can Domenge. Dicha pieza se centró en la adjudicación irregular del solar del mismo nombre, ubicado en Palma. Los terrenos fueron vendidos por el Consell de Mallorca a Sacresa hace once años por 30 millones de euros, cuando su coste estimado era en aquel momento de unos 60 millones.

Con posterioridad, en octubre de 2013, el Tribunal Supremo condenó a Munar a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el marco de otra causa, el llamado caso Maquillaje, en el que se investigaba un presunto desvío de fondos públicos por parte del Consell de Mallorca a través de subvenciones irregulares. La sentencia originaria, que fue la que confirmó el Alto Tribunal, había sido dictada en julio de 2012 por la Audiencia Provincial.

Desde su ingreso en prisión, Munar no ha podido disfrutar aún de ningún permiso penitenciario. No obstante, el acuerdo alcanzado ahora entre su abogado y Anticorrupción podría facilitar esa posibilidad a corto o medio plazo.

Causas judiciales

La última vez que, hasta hoy, se había podido ver a Munar públicamente fue a principios de octubre del pasado año, cuando fue juzgada en el marco de una pieza separada del denominado caso Can Domenge. En dicha pieza se había investigado si en 2006 la propia Munar y dos consejeros del Consell de Mallorca, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens, habrían acordado pedir cuatro millones de euros a la promotora Sacresa, a cambio de garantizarle que sería la ganadora del concurso público que la institución insular convocó para dar apariencia de legalidad a la venta del solar de Can Domenge. La idea originaria de Sacresa era construir viviendas de lujo en los citados terrenos, un proyecto que finalmente nunca se ejecutó.

En el citado juicio, el jurado popular propuso cuatro años de prisión y siete millones de euros de sanción para la expolítica isleña, por un delito de cohecho pasivo. La Audiencia Provincial condenó finalmente a Munar a tres años de cárcel y al pago de seis millones de euros. El fallo no era firme y fue recurrido por su abogado.

Por lo que respecta al caso Studio Media, este miércoles no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre la defensa de Munar y la Fiscalía. En ese sentido, está prevista una nueva vista previa el próximo 11 de diciembre. En esta causa, Anticorrupción acusa a Munar de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y falsedad por, presuntamente, haber consentido que se favoreciera a dicha empresa de comunicación —próxima a UM— con la adjudicación de unos tres millones de euros de fondos públicos. La pena solicitada por el Ministerio Público es de siete años de prisión más una multa de cinco millones de euros.