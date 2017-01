Las claves para entender la grave crisis interna de Podemos Baleares

¿Qué está pasando desde hace meses en la formación morada en las Islas?

En todas las formaciones políticas suele haber casi siempre, además del llamado sector oficialista, un sector crítico. Las divergencias entre ambos grupos pueden ser grandes o menores, deberse a razones personalistas o ideológicas, así como derivar o no en expedientes, dimisiones o expulsiones. En el caso de Podemos Baleares, la actual grave crisis se debe sobre todo a cuestiones personales y a diferencias de criterio sobre el funcionamiento de la estructura del partido. Dos de las máximas representantes del sector crítico, la presidenta del Parlamento regional, Xelo Huertas, y la diputada autonómica Montserrat Seijas, atribuyen su reciente expulsión no a una supuesta vulneración del «código ético», sino sólo al hecho de haber cuestionado diversas actuaciones de la cúpula regional, sobre todo de su líder, Alberto Jarabo, algo que éste niega.

¿Por qué fueron expulsadas del partido Xelo Huertas y Montserrat Seijas?

En octubre del pasado año, ambas diputadas amagaron en un chat interno con no apoyar los Presupuestos de la Comunidad de 2017 si no se renovaba un convenio que el laboratorio científico del militante Daniel Bachiller tenía suscrito desde hacía una década con el Gobierno balear. A partir de ese momento, se les abrió a ambas un expediente por parte de la Comisión de Garantías regional, que informó del caso al órgano equivalente estatal. El proceso disciplinario culminó recientemente con la expulsión definitiva de Huertas y de Seijas de Podemos, a pesar de que finalmente ambas votaron a favor de los Presupuestos, al igual que el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y sus ya excompañeros de partido. Por lo que se refiere al citado convenio con Bachiller, no fue prorrogado por el Ejecutivo autonómico, que preside la socialista Francina Armengol.

¿Por qué ha dimitido el secretario jurídico de la Comisión de Garantías regional?

El hasta ahora secretario jurídico de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Baleares, Joan Canyelles, dimitió ayer después de que se hubiera filtrado la grabación de una conversación que mantuvo con una dirigente del sector crítico que había sido expedientada, Carmen Azpelicueta. En dicha charla, realizada en julio de 2015, Canyelles se comprometía a encontrarle un trabajo a Azpelicueta a cambio de su silencio durante unos meses y de su apoyo a la dirección. Poco antes, Azpelicueta se había presentado a las primarias que debían decidir quién sería el cabeza de lista de Podemos al Consell de Mallorca en las elecciones de mayo de aquel año. El candidato oficialista, Jesús Jurado, se impuso finalmente en dichas primarias, mientras que a Azpelicueta se le abrió un expediente por un presunto fraude en el proceso de votación.

¿La Comisión de Garantías regional actuó de forma arbitraria contra Huertas y Seijas?

En el caso de Carmen Azpelicueta, acusada de un presunto fraude en las primarias en las que participó, la Comisión de Garantías regional optó finalmente por cerrar su expediente, tras un apercibimiento verbal, al considerar que no volvería a cuestionar a la dirección. Además, Azpelicueta pudo seguir formando parte del Consejo Ciudadano. En el caso de Xelo Huertas y de Montserrat Seijas, acusadas de presionar para que se favoreciera laboralmente a un militante, la Comisión de Garantías regional promovió y apoyó la expulsión de ambas, a pesar de que finalmente no se pudo acreditar ninguna irregularidad en el proceder de las dos diputadas. La sombra de la arbitrariedad, del acoso a los críticos y de actuar de forma coactiva pesará ya siempre sobre el citado órgano disciplinario, que presidía Pascual Ribot y que ayer fue disuelto de forma provisional.

¿Conocía la cúpula regional cómo actuaba el secretario de la Comisión de Garantías?

En la grabación filtrada esta semana, el hasta ahora secretario jurídico de la Comisión de Garantías regional, Joan Canyelles, parece hablar siempre en nombre de dicho órgano cuando charla con la militante expedientada Carmen Azpelicueta. En un momento de la conversación, Canyelles da a entender que el secretario general de Podemos Baleares, Alberto Jarabo, conocía este caso concreto y que incluso habría dado su aprobación para el cierre del expediente de Azpelicueta a cambio de su silencio. Sin embargo, el secretario de Organización autonómico, Alejandro López, afirmó ayer que Canyelles habría actuado sólo a título personal, recalcando además que «Jarabo evidentemente no sabía nada de esto ni tiene nada que ver». Lo único seguro es, por tanto, que alguien ha mentido o miente en este caso.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora en la formación morada en el Archipiélago?

El próximo lunes, 9 de enero, el Grupo Parlamentario de Podemos en la Cámara regional se reunirá para proceder a la expulsión de Xelo Huertas y de Montserrat Seijas del mismo. Una vez que se haya ratificado que ambas ya no forman parte del que hasta ahora había sido su grupo, esta decisión será comunicada a la Mesa del hemiciclo, cuya presidenta seguirá siendo aún la propia Huertas. El siguiente paso debería ser el cese de la segunda autoridad institucional del Archipiélago, ya que el actual reglamento de la Cámara establece que uno de los motivos para el abandono de la Mesa por parte de un diputado o una diputada es «dejar de pertenecer a su grupo parlamentario». En principio, Huertas y Seijas pasarán a formar parte del Grupo Mixto, ya que por ahora no tienen previsto renunciar a su escaño.

¿Cómo son las actuales relaciones entre la dirección regional y la nacional de Podemos?

Las relaciones entre ambas direcciones son cordiales. En Podemos Baleares hay, al igual que en otras comunidades, partidarios de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón, si bien hasta el momento la cúpula regional parece mantener una posición de no apoyar de forma explícita a ninguno de los dos líderes en su lucha por lograr el control del partido. En la formación morada en el Archipiélago hay también representantes del sector anticapitalista, así como nuevos militantes, ideólogos o dirigentes procedentes sobre todo del PSOE y de Izquierda Unida, e incluso de UM, formación que se acabó disolviendo por la acumulación de casos de corrupción en su seno. La todavía presidenta del Parlamento regional, Xelo Huertas, procedía por ejemplo del PSOE.

¿La crisis de Podemos Baleares puede poner en peligro la continuidad del tripartito autonómico?

En la presente legislatura autonómica, el PSOE, MÉS y Podemos tienen suscritos acuerdos de gobernabilidad en las principales instituciones de Baleares, entre ellas el Parlamento balear, el Consell de Mallorca, el Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Palma. Por lo que se refiere al Gobierno regional, el apoyo de la formación morada al Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol es por ahora sólo externo. En cualquier caso, la grave crisis interna de Podemos Baleares no parece que vaya a poner en peligro, al menos por ahora, la continuidad de los citados tripartitos. Aun así, tanto el PSOE como MÉS han mostrado ya su preocupación por la situación que está viviendo la formación morada, al mismo tiempo que han expresado su temor de que todo ello pueda acabar afectando a la estabilidad institucional de la Comunidad.