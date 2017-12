La Asamblea Soberanista de Mallorca exige a Vueling «respeto y atención en catalán» La citada entidad independentista ha iniciado una campaña de recogida de firmas para protestar por la reciente expulsión de dos pasajeras de un avión por, supuestamente, haberse dirigido en lengua catalana a la tripulación

Josep María Aguiló

Seguir 08/12/2017 09:46h Actualizado: 08/12/2017 09:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Asamblea Soberanista de Mallorca (ASM) inició el pasado fin de semana una campaña de recogida de firmas en «change.org» para exigir a Vueling «respeto y atención en catalán para los pasajeros». La citada entidad independentista ha puesto en marcha esta iniciativa después de que el pasado mes de noviembre dos pasajeras fueran expulsadas de un aviónde dicha aerolínea por, supuestamente, haberse dirigido en catalán a la tripulación. En los cuatro primeros días de esta campaña de la ASM, han sido recogidas 1.437 firmas en total.

El mencionado incidente lingüístico tuvo lugar el 11 de noviembre, en el Aeropuerto de Barcelona, poco antes de que partiera el vuelo VY3716, que iba a cubrir la línea Barcelona-Mahón. Según recogió inicialmente el digital catalán «VilaWeb», una azafata le pidió a Margarita Camps Coll, de 72 años y residente en Ciutadella, que colocase en el compartimento superior de su asiento una lámina de pintura que portaba. «Sí, no se preocupe. No quiero que me la arruguen, después la pondré arriba», contestó en catalán dicha pasajera. Al parecer, la auxiliar le habría dicho entonces: «Usted me tiene que contestar en castellano. ¿O es que no lo habla?».

Según esa versión, una segunda pasajera criticó en aquel instante a la azafata. «Usted ha perdido el respeto a esta clienta. Tiene que entender el catalán. ¡Hacemos un vuelo de Barcelona a Menorca!», le recriminó. Unos minutos después, una auxiliar dijo a ambas pasajeras que el comandante quería hablar con ellas. El piloto —acompañado por una pareja de la Guardia Civil— les comentó a las dos clientas que habían faltado al respeto a la citada azafata y que tenían que bajar del avión. Camps le respondió al comandante que no habría faltado al respeto a nadie. Una vez expulsadas de la aeronave, ambas pasajeras presentaron una reclamación en el mostrador de Vueling.

En el escrito que la ASM entregará en breve a la mencionada aerolína española con todas las firmas recogidas, se exige que «las tripulaciones de Vueling con origen o destino en tierras de habla catalana sepan catalán y traten con respeto a los pasajeros». Asimismo, también se reclama que «la compañía se disculpe con las pasajeras maltratadas y perjudicadas». El líder de la ASM es Tòfol Soler, que fue presidente del Gobierno balear entre agosto de 1995 y junio de 1996 en las filas del PP. Soler sería descabalgado del poder por sus propios compañeros de partido, por sus posicionamientos ideológicos ya entonces filonacionalistas. Su sustituto al frente de la Comunidad fue Jaume Matas. Hace tres años, Soler se dio finalmente de baja de su antigua formación.

Otra versión

Varios pasajeros que viajaban en el mencionado vuelo VY3716 respondieron a través de Twitter a la información publicada en un primer momento por «VilaWeb», dando una versión totalmente contrapuesta sobre la expulsión de las dos pasajeras. «La azafata simplemente iba a explicarles que estaban sentadas en una salida de emergencia, ante lo cual la señora más joven le dijo que le hablase en catalán», explicó un pasajero en un tuit. Según este testimonio, «la azafata se disculpó y le dijo que no lo hablaba —el catalán—, a lo que la "señora catalana" se puso muy borde e hizo llorar a la azafata. Vino otra azafata y se fueron las dos». Posteriormente, «el capitán habló por el altavoz y explicó lo sucedido, y coincidía con lo que los pasajeros vimos y le dimos la razón a la tripulación con un fuerte aplauso».

Por su parte, la compañía Vueling no hizo una valoración oficial sobre el incidente vivido en aquel vuelo, si bien anunció que investigaría lo ocurrido. En cualquier caso, en la cuenta oficial de Twitter de Vueling sí se redactó un mensaje —escrito en catalán— en respuesta a una crítica por lo sucedido en el vuelo VY3716. «Lamentamos los inconvenientes a nuestros pasajeros. Todas las tripulaciones de aviones con base en Barcelona hablan catalán. Estamos mirando qué pudo pasar y poder responder a través de los canales oficiales», señalaba el citado tuit.

Por lo que respecta a la posición del Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol, el pasado 21 de noviembre anunció que las dos pasajeras expulsadas contarían con la ayuda del Ejecutivo regional en caso de que quisieran presentar una denuncia por esta cuestión ante la Dirección General de Consumo. La consejera de Cultura, Participación y Deportes, la nacionalista Fanny Tur, explicó que el Govern daría información a dichas pasajeras sobre sus derechos lingüísticos si finalmente la solicitasen.