La sequía se lleva por delante más de 100 millones de euros en el campo aragonés

La sequía ya se ha llevado por delante más de 100 millones de euros en el campo aragonés en lo que va de año, y se lleva camino de que la cifra aumente mucho más si persiste la falta de lluvias que están haciendo agonizar las cosechas de secano en amplias zonas de la región, en particular de las provincias de Zaragoza y de Teruel.

Los datos los ha aportado el sindicato agrario Asaja. Ha advertido que hay riesgo de pérdida total de las producciones de secano en varias de las zonas más castigadas por la falta de lluvias desde hace meses.

Según Asaja, las pérdidas causadas ya por la sequía en los cultivos de invierno en Aragón ascienden a unos 110 millones de euros, debido a la reducción de entre 650.000 y 750.000 toneladas respecto a la cosecha de la anterior campaña.

La situación, a juicio de Asaja, se puede catalogar de «crítica» en las zonas sur y centro de la provincia de Zaragoza y en la totalidad de Teruel, con puntos como el Jiloca y las Cuencas Mineras donde las pérdidas son del 100 por ciento y en las que ni siquiera se va a cosechar.

El problema se multiplica porque en esas zonas turolenses las pérdidas de este año se suman a los que arrastran en los anteriores, puesto que las dos anteriores campañas ya sufrieron con dureza los efectos de la sequía, lo que ha conducido a agricultores y ganaderos de los municipios afectados a quedar en una situación económica «particularmente dramática».

En la provincia de Teruel, este sindicato agrario calcula que las pérdidas se situarán entre el 75 y el 85 por ciento de las cosechas. Y en las zonas del Jiloca y Cuencas Mineras llevan camino de que se eleven al cien por cien.

En la provincia de Zaragoza la situación también es crítica. Asaja ha indicado que hay campos que no lograrán nada de producción y, los que aguanten la sequía, no rendirán más allá de los 700 kilos por hectárea si no llueve con rapidez y de forma suficientemente intensa.