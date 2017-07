La sequía amenaza el abastecimiento de agua potable a Teruel capital

La sequía que afecta a buena parte de Aragón amenaza el abstecimiento de agua potable a Teruel capital. La situación es preocupante, dado el alarmantemente escaso nivel de reservas con cuenta el emblase del Arquillo, el que suministra a la ciudad. La presa se encuentra en su nivel más bajo desde el año 2000, está al 30% de su capacidad, con tan solo 6,5 hectómetros cúbicos de agua embalsada, un 61% menos que hace justo un año.

La empresa concesionaria del abastecimiento de agua potable en la capital turolense, Aguas de Teruel, ha recomendado al Ayuntamiento que se adopten medidas para reducir todo lo posible el consumo y, así, estirar al máximo las escasas reservas que quedan en el Pantano del Arquillo.

El Consistorio ya ha diseñado su particular plan de ahorro hídrico: la limpieza de calles y plazas con agua (baldeos) se harán solo una vez por semana, en vez de tres como se hace en condiciones normales. También va a reducir al mínimo el riego de zonas verdes urbanas, y va a repartir 15.000 hojas informativas entre los vecinos de la ciudad para que contribuyan a reducir el consumo de agua en sus domicilios. Por ejemplo, se les aconseja que no dejen el grifo abierto de forma continua cuando se laven las manos, sino solo para mojarlas y aclararlas; que aquellos que tengan jardines reduzcan su riego al mínimo imprescindible; que los propietarios de piscinas incrementen la depuración del agua para evitar rellenarlas; que no laven los coches a manguera; o que introduzcan botellas llenas en las cisternas de los inodoros para reducir la capacidad de los mismos y, así, gastar menos agua cada vez que se haga una descarga.

Teruel pertenece a la cuenca del Júcar y, más en concreto, a la subcuenca del Guadalaviar, que es en la que se enclava el embalse del Arquillo. Esta subcuenca depende de forma decisiva de las precipitaciones que se producen en el área de la turolense Sierra de Albarracín, que en esta campaña se cuenta entre las zonas del este peninsular más castigadas por la sequía.