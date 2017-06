Ricla, el pueblo de Zaragoza que lucha contra la despoblación a base de cerezas

Ricla era, hasta finales de los años 90, uno más de los muchos pueblos aragoneses azotados por la despoblación progresiva, por una continua caída de su censo de habitantes. Ahora, menos de 20 años después, Ricla ha conseguido convertirse en ejemplo a seguir en la lucha contra la despoblación: en apenas dos decenios ha revertido la tendencia, su demografía ha crecido y ahora tiene un 66% más habitantes que en 1998. La clave de este «éxito poblacional» radica en la cereza, la producción estrella del próspero sector agrícola de esta localidad.

En 1998 Ricla contaba con poco más de 1.800 empadronados. Desde entonces, y a la par que prosperaba su agricultura de la mano de la cereza, el pueblo fue ganando vecinos: en el año 2003 ya eran 2.750, en 2008 superó con creces los 3.000 empadronados y ahora, pese a que la crisis económica también mordió el censo de este pueblo zaragozano, Ricla todavía está por encima de los 3.000 empadrondos. Exactamente 3.027, según los últimos datos oficialmente certificados por el Instituto Nacional de Estadística.

La clave está en la agricultura y, en particular, en los abundantes campos de cerezos que dominan el paisaje de este término municipal. El alcalde de Ricla, Ignacio Gutiérrez, lo tiene claro: la localidad no habría ganado habitantes si no hubieran sido capaces de modernizar y rentabilizar su agricultura. «El campo genera trabajo y consigue asentar a la población», asegura el alcalde de esta localidad situada en el valle del Jalón.

En Ricla la fruticultura es su pilar economico esencial. Y, en particular, el cultivo de la cereza. Este municipio cuenta con 1.200 hectáreas dedicadas específicamente a esta especie, que en la pasada campaña dieron más de 11 millones de kilos de cerezas. Una gran parte acaba en la exportación.

Aun con todo, Ricla tampoco se escapa de la pérdida de población que está afectando de forma generalizada a todo el medio rural aragonés. Su censo alcanzó el récord en 2010: 3.568 empadronados; ahora son 3.027, lo que significa que en seis años ha perdido 541 vecinos. Y eso, en una localidad de esta dimensión, son muchos habitantes.

Pese a todo, Ricla sigue siendo un «oasis» demográfico en una provincia, la de Zaragoza, en la que la mayor parte de su medio rural presenta tasas demográficas más que preocupantes, con decenas de municipios en severo riesgo de extinción.