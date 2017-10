Municipal El PSOE pide depurar responsabilidades por la pérdida de subvenciones en Calatayud El gobierno municipal solicitó dos millones para restaurar la Colegiata de Santa María sin cumplir los requisitos

El PSOE ha pedido depurar responsabilidades en el seno del gobierno municipal del PP en Calatayud por la pérdida de subvenciones que le ha supuesto «un coste directo y relevante a las arcas de toda la ciudad», según ha indicado el portavoz socialista, Víctor Ruiz.

Este partido ha reclamado que se aclare qué político y técnico intervino en la decisión de tramitar una solicitud de subvención para restaurar la Colegiata de Santa María sin cumplir los requisitos que exigía esa línea de ayudas a la que se concurrió. El resultado fue que se denegó en 2014, no han llegado los dos millones de euros que se pidieron incorrectamente.

«Cuando se nos informó en la Comisión municipal de Urbanismo de esa solicitud para la Colegiata de Santa María en la línea estatal del 1,5% Cultural, inmediatamente advertidos desde el PSOE que no iba a prosperar porque no se cumplía con un requisito esencial que exige esa línea de subvenciones: que el destino sea un bien de propiedad pública», explica Víctor Ruiz. «Propusimos al gobierno municipal que, en vez de tramitar una solicitud que era imposible que prosperara, se presentara para el 1,5% Cultural la restauración del torreón islámico de la Torre Mocha, pero no nos hicieron caso», relata el portavoz socialista.

El resultado, critica el PSOE, es que no han llegado dos millones de euros para la Colegiata de Santa María, y tampoco ha llegado dinero del Estado para restaurar la Torre Mocha. Este torreón se ha acabado restaurando con cargo a una subvención de la Diputación de Zaragoza «que podría haberse dedicado a otro proyecto de la ciudad si el Ayuntamiento hubiera financiado la Torre Mocha con el 1,5% Cultural que gestiona el Estado».

Desde el gobierno municipal que encabeza el alcalde José Manuel Aranda se excusan afirmando que, al final, tanto las obras de Santa María como la restauración de la Torre Mocha cuentan con apoyo financiero público por distintas vías. Pero el PSOE insiste en que «la auténtica realidad es que la deficiente tramitación de las solicitudes ha acabado costando dinero a la ciudad».

Por todo ello, los socialistas han solicitado por escrito al equipo de José Manuel Aranda que dé explicaciones detalladas sobre lo ocurrido y que se depuren responsabilidades.