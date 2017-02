PP y C's exigen al socialista Lambán que se someta a una cuestión de confianza

El PP y Ciudadanos han coincidido en exigir al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, en someterse a una cuestión de confianza ante las Cortes regionales. Consideran que no puede prolongarse «sine die» el bloqueo en el que se encuentra el Gobierno aragonés por la falta de presupuestos.

Lambán, sin embargo, no ha recogido el guante lanzado por PP y C's: no está dispuesto a abandonar el gobierno regional por la pérdida del apoyo parlamentario con el que logró la investidura en julio de 2015, gracias al pacto que en aquel momento firmó con Podemos y que, hoy por hoy, está roto.

Una cuestión de confianza forzaría a Podemos a expresar si sigue respaldando o no a Javier Lambán al frente del Gobierno aragonés. De perder la votación, Lambán se vería comprometido a convocar elecciones anticipadas.

El presidente aragonés defiende la tesis de que un gobierno puede mantenerse pese a no contar con presupuestos aprobados y tener que capear la situación con las serias limitaciones que provoca una prórroga de las cuentas de años anteriores. De hecho, ha puesto como ejemplo al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Considera que tampoco Rajoy debe plantearse dejar el Gobierno por no ser capaz de aprobar los presupuestos. Lo que no ha aclarado Lambán es durante cuánto tiempo es admisible sostener una situación de este tipo.

La tesis lanzada por Lambán para hacer frente a las críticas de la oposición ha generado sorpresa en las filas de C's, cuya portavoz en las Cortes regionales, Susana Gaspar, ha puesto el grito en el cielo al entender insostenible que el presidente aragonés esté dispuesto a mantenerse en el Gobierno autonómico «dejando a Aragón sin presupuestos durante tres años», todo lo que resta de legislatura.

Gaspar ha exigido a Lambán que «asuma su responsabilidad» y actúe con las dos únicas opciones que le quedan -a juicio de C's- al no ser capaz de aprobar las cuentas con Podemos: «o trae de una vez el proyecto presupuestario a las Cortes, o se somete a una cuestión de confianza».

La portavoz de Ciudadanos le ha recordado al presidente aragonés lo que su propio Gobierno ha reconocido, que la actual prórroga presupuestaria le costaría a Aragón cientos de millones de euros, bloquearía las inversiones y frenaría el gasto social.

Lambán, sin embargo, afirma ahora que la prórroga presupuestaria «todavía no está perjudicando de manera irreversible» a Aragón. E insiste en buscar el apoyo de Podemos para intentar sacar adelante las cuentas, pese a los reiterados portazos que le ha dado Pablo Echenique, que hace una semana dio por rota cualquier negociación tras poner como condición inexcusable el cese del actual consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, algo que Lambán no acepta por considerarlo «inadmisible» y un «chantaje».

El presidente aragonés ha reiterado que no se plantea buscar, como alternativa, pactar el proyecto de presupuestos con el PP, C's y el PAR. «Esto no lo hago por sectarismo sino por coherencia», ha dicho Lambán. Entiende que «lo coherente es sacar adelante el presupuesto con la parte del parlamento que votó mi investidura». Es decir, con Podemos -que es el decisivo-, con la Chunta y con IU.

Pese a la ruptura de las negociaciones con Echenique y a que, hoy por hoy, está dinamitado el pacto de investidura con el que llegó al Gobierno regional, Javier Lambán ha vuelto a mostrarse optimista con que la situación se reconduzca con Podemos: «confío en que a no mucha tardar tengamos presupuesto», dice Lambán.