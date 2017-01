El PP carga contra Lambán y acusa a su gobierno de estar «desorientado»

El PP ha cargado contra el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, por no haber presentado todavía el proyecto de presupuestos de la Comunidad autónoma para este año ni tener apoyos suficientes para sacarlos adelante. La portavoz popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, considera que es fruto de la «debilidad» y de la «desorientación» del Ejecutivo regional PSOE-Chunta.

Las críticas las ha lanzado Mar Vaquero aprovechando la reunión que este lunes mantuvo con Lambán para buscar una posición común ante la Conferencia de Presidentes autonómicos que tendrá lugar el próximo martes en el Senado.

Lambán ha abierto una ronda de reuniones con los portavoces de todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón para consensuar la lista de reivindicaciones con la que acudirá a esa reunión en el Senado. Vaquero le ha trasladado el apoyo del PP regional para que Lambán exija al Ejecutivo de Rajoy una reforma del actual sistema de financiación autonómica, en aras a garantizar a esta Comunidad más fondos del Estado de los que recibe actualmente.

Aunque la portavoz aragonesa del PP insistió en que el Gobierno regional contará con el apoyo de su partido en cuestiones de Estado y en materias que se consideran estratégicas para Aragón, aprovechó para criticar la deriva del Ejecutivo PSOE-Chunta, debilitado por su acusada minoría parlamentaria y el distanciamiento de Podemos, del que dependió para lograr la investidura hace año y medio, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015.

«Lamentamos de verdad la desorientación política del presidente Lambán y el no saber muy bien en qué situación política estamos en Aragón», afirmó Vaquero. «Aragón, por la debilidad de este Gobierno, no tiene proyecto político para los aragoneses y eso no sirve», subrayó la portavoz del PP en las Cortes regionales, para quien es intolerable que a estas alturas el Gobierno aragonés siga sin tener presupuestos para el presente año.