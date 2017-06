Podemos se enreda en Zaragoza con los aparcamientos de los diputados

Podemos se ha enredado en un debate de resultado incierto: ¿dónde reservar hueco para que puedan aparcar sus coches los diputados y empleados de las Cortes de Aragón? Hoy por hoy, el asunto está resuelto, porque es el propio recinto de Parlamento regional, los espacios exteriores del Palacio de la Aljafería, donde abundan las plazas de aparcamiento para tal fin. Pero el Ayuntamiento quiere vaciar ese párking parlamentario.

Si se prohíbe aparcar donde se hace ahora, habrá que buscar una alternativa. El Ayuntamiento ha apuntado una: que la calle que discurre junto al recinto parlamentario se reforme, pierda un carril y ese espacio se habilite para que puedan aparcar los coches. Serían plazas públicas, pero al menos se abriría la posibilidad de poder reservar un tramo, a ciertas horas, para su uso exclusivo por diputados y personal del Parlamento regional.

La propuesta municipal, sin embargo, no cuenta con el beneplácito de la Cámara autonómica. Al menos, no de momento. Y Podemos está al frente de las dos instituciones. En el Consistorio, de la mano de ZEC, la coalición Podemos-IU de la que es cabeza visible el alcalde Pedro Santisteve; por su parte, al frente de las Cortes de Aragón está Violeta Barba, una de las diputadas regionales de la formación que dirige Pablo Echenique.

El Consistorio ya ha planteado su propuesta a las Cortes, pero la comunista Violeta Barba la ha puesto en cuarentena. Eso sí, deja claro que no está por la labor de despojar a diputados y funcionarios de las plazas de aparcamiento de que disfrutan, que deben de disponer de un espacio reservado donde dejar sus coches junto al Parlamento regional -dispone de un párking en un edificio próximo, pero solo con 24 plazas, y en las Cortes de Aragón hay 67 diputados y una larga lista de decenas de funcionarios y personal al servicio de los partidos-.

La presidenta de las Cortes regionales apunta a que no se pueden eliminar sin más los aparcamientos reservados, porque son más de cien personas las que acuden a diario a trabajar al Parlamento autonómico desde fuera de Zaragoza y que deben usar sus coches porque -sostiene Violeta Barba- no tienen opción a utilizar el transporte público, por no resultarles operativo o por no tener una combinación accesible. El asunto acabará tratándolo la Mesa de Portavoces, en la que están representados todos los grupos con escaño en las Cortes de Aragón: PP, PSOE, Podemos, PAR, Ciudadanos, Chunta e Izquierda Unida.

Como telón de fondo de esta discusión está una iniciativa popular que, a través de internet, recogió miles de apoyos para sacar los coches del recinto de las Cortes de Aragón, para que se prohíba aparcar dentro de un espacio de carácter histórico-artístico. El Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento regional, hunde sus raíces en la época de dominación islámica de la Península. Es un monumental conjunto arquitectónico, con siglos de arte y de historia, visitado por miles de personas cada mes y convertido -por ello- en uno de los principales atractivos turísticos de la capital aragonesa. El conjunto lo conforman no solo el edificio propiamente dicho, sino también el espacio exterior que está ligado a él y que está conformado por el gran foso que protegía este palacio fortificado, y amplias zonas de jardines.

Desde hace tiempo se sopesaba la conveniencia -por estética y por coherencia monumental- de acabar con el estacionamiento de coches en ese espacio abierto del recinto de las Cortes aragonesas. El problema es dónde habilitar un aparcamiento alternativo. Y en esas se está ahora.