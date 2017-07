La odisea de la niña que ha andado 30 kilómetros por el bosque y de noche para ponerse a salvo

Treinta kilómetros a pie, de noche, en una zona montañosa, boscosa y agreste. Esa ha sido la odisea de una niña barcelonesa de 13 años que se perdió en la tarde de ayer miércoles cuando estaba haciendo una excursión con sus padres por los alrededores de Beceite (Teruel). La niña se desorientó, los padres ya no lograron dar con ella, y ha aparecido en la provincia de Tarragona, en las inmediaciones del pueblo de Roquetas, en perfecto estado.

Aunque las primeras noticias hicieron pensar en lo extraño del caso, dada la distancia por carretera que hay entre Beceite y Roquetas -40 kilómetros-, la Guardia Civil ha podido constatar que no ha habido ninguna circunstancia extraña: la niña optó por no quedarse quieta, por no desistir en su búsqueda a pie de un lugar habitado, aguantó andando en plena noche y eso le hizo acercarse hasta las proximidades de Roquetas, donde fue encontrada por un guarda forestal poco después de las seis de la madrugada de este jueves, doce años desupés de que los padres le perdieran el rastro.

«Ha sido toda una proeza para una niña de su edad», ha explicado un guardia civil que conoce la zona por la que marchó campo a través esta muchacha. Aunque entre Beceite y Roquetas hay 40 kilómetros por carretera, campo a través la distancia es de 15 kilómetros. Eso sí, por un terreno boscoso y agreste, de complicado tránsito y más aún de noche. De ahí que los especialistas que han participado en el dispositivo de búsqueda calculen que la niña, en realidad, habrá andado no menos de 30 kilómetros.

Al final, todo quedó en un susto. La niña fue encontrada en perfecto estado de salud. No presentaba ninguna lesión aparente. Fue trasladada a un centro de salud, donde los médicos confirmaron que la muchacha se encontraba perfectamente.