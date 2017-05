Multa de entre 10.000 y 25.000 euros a Echenique por defraudar a la Seguridad Social

El número tres de Podemos y líder del partido en Aragón, Pablo Echenique, se enfrenta a una multa de entre 10.001 y 25.000 euros por defraudar a la Seguridad Social. Es la sanción prevista para infracciones muy graves, como la que la Inspección de Trabajo concluye que cometió Echenique, al haber pagado en negro y sin contrato a un asistente personal durante meses y en dos épocas distintas, en 2012 y en 2015.

El caso se destapó hace casi un año y motivó una investigación por parte de la Inspección de Trabajo, siguiendo la práctica habitual cuando se detectan irregularidades de este tipo.

Echenique reconoció en su momento que era consciente de que su asistente doméstico no pagaba las cuotas de autónomos y se escudó en que le había pedido en varias ocasiones que se diera de alta y que fuera el empleado el que abonara las cuotas para «regularizar» la situación. Sin embargo, con la ley en la mano, la exusa no le ha valido a la Inspección de Trabajo. La legislación vigente establece que es el empleador -en este caso Echenique- el que debe abonar las cuotas a la Seguridad Social del personal doméstico y que, en cualquier caso, aun cuando hubiera un acuerdo demostrable por el que el empleado se hiciera cargo de las cotizaciones, si éste no las abona también es el empleador el responsable de hacerlo.

Además, la legislación obliga igualmente a que cualquier relación laboral de este tipo como empleados del hogar deba contar con un contrato reglado y por escrito. Echenique tampoco cumplió con este requisito, según él mismo ha reconocido. Dice que le pagaba 300 euros al mes en metálico, sin más, ni contrato ni cuotas a la Seguridad Social.

Esta relación laboral sin contrato se prolongó durante aproximadamente un año, incluso cuando Pablo Echenique ya era cargo público -primero fue eurodiputado y luego diputado regional en Aragón, cargo éste que sigue ocupando en la actualidad-.

El expediente que tramita la Inspección de Trabajo ha llegado ya a sus conclusiones finales, aunque todavía no es firme. Todavía cabe recurso, y Echenique ha dicho que lo va a presentar, al tiempo que alega que se considera una víctima de la legislación.

«Una interpretación tan restrictiva de la ley como la que se me aplica en el citado expediente supondría una enorme injusticia» no solo para él -indica- sino para «muchas familias» que tienen «un dependiente en su seno» y que -da por hecho- también tienen asistentes sin contrato y sin darles de alta en la Seguridad Social.

Pese a lo que dice la ley y a lo que, en consecuencia, concluye el expediente tramitado por la Inspección de Trabajo, Echenique sigue sosteniendo que considera que «la obligación con la Seguridad Social era suya (del trabajador al que pagaba sin contrato) y no mía».

Echenique, pese a reconocer que sus retribuciones le permiten afrontar la multa a la que se enfrenta, alega que le afectaría a «una parte importante de mis modestos ahorros».