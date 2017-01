LambÃ¡n, a Echenique: Â«Podemos se arriesga a ser un partido inÃºtilÂ»

El rifirrafe entre el PSOE y Podemos en Aragón a vueltas con los presupuestos de la Comunidad autónoma y con la estabilidad del Gobierno regional que preside el socialista Javier Lambán suma ya cuatro meses. Las cuentas del Ejecutivo aragonés para 2017 siguen bloqueadas y Lambán ha optado por elevar el tono frente al partido de Pablo Echenique: o les apoyan los presupuestos -dice- o Podemos se convertirá en «un partido inútil».

Javier Lambán fue investido presidente de Aragón gracias a los votos de Podemos, pero Echenique no quiso ni entrar en un gobierno de coalición -sí lo hizo la Chunta- ni firmar un acuerdo de legislatura que le comprometiera. Eso ha hecho que, desde entonces, las relaciones entre ambos partidos hayan estado marcadas por un recelo mutuo que ha acabado en rifirrafes públicos.

La tensión se disparó en septiembre: nada más conseguir que el PSOE les cediera la presidencia de las Cortes de Aragón, Podemos dio por rotos los puentes que tenía tendidos con los socialistas en esta región, algo que se hizo aún más patente cuando Lambán se sumó activamente al grupo que acabó derribando a Pedro Sánchez al frente del PSOE y que facilitó la abstención de los socialistas para permitir la investidura de Mariano Rajoy.

Sin Podemos, Lambán tiene imposible aprobar los presupuestos del Gobierno aragonés. La única opción que le quedaría sería buscar el apoyo alternativo del PP, pero el PSOE la ha descartado de plano: o las cuentas salen adelante desde la izquierda, o ni siquiera las someterá a votación, lo que le aboca a capear la gestión con una prórroga de los presupuestos de 2016.

Podemos, por su parte, ha ido manteniendo una postura zigzagueante. En cuestión de semanas, ha pasado de negarse por completo a negociar un borrador de presupuestos, a abrir la puerta al diálogo para, después, cerrarla de nuevo.

El Gobierno de Lambán presentó públicamente un borrador ante los medios de comunicación hace un par de semanas y se lo envió a Podemos. Desde el partido de Echenique calificaron el documento como un «pastiche», «poco más que un boceto escrito en una servilleta». A eso respondió el Ejecutivo regional anunciando que les mandarían el borrador de presupuestos al completo, con los ingresos y gastos al detalle -lo que presentaron hace un par de semanas era un resumen-.

Este borrador detallado fue entregado este viernes a Podemos, y la próxima semena les harán llegar el relativo a las empresas públicas del Gobierno aragonés.

A partir de ahí, Lambán insta a Echenique a sentarse a negociar en busca de un proyecto de presupuestos de consenso. Si no se logra, no habrá proyecto de presupuestos, no se presentará en las Cortes.

El presidente aragonés insiste a Podemos en que están abiertos al diálogo de par en par. «Absolutamente todo es negociable» y tiene la «voluntad de modificar todo lo que se tenga que modificar para llegar a un acuerdo», dice Lambán para remachar con una advertencia a Echenique: «La pelota está en el tejado de Podemos, y si no hay presupuestos la responsabilidad será única y exclusivamente de Podemos». Según Lambán, a partir de ahora este partido «tendrá que tomar la decisión de si realmente aspira a ser una fuerza útil en el Parlamento aragonés o si opta por ser una fuerza inútil que incumple el mandato que le dieron los electores para mejorar Aragón con la aplicación de políticas de izquierda».