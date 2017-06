Una juez de Huesca amenaza por tercera vez al gobierno de Puigdemont con acciones penales

Una juez de Huesca ha amenazado con acciones penales al gobierno catalán del independentista Carles Puigdemont, por un presunto delito de desobediencia. La magistrada ha dado a un ultimátum de un mes a la Generalitat para que devuelva a Aragón 44 obras de arte que debió haber entregado hace un año. No por más contundente la advertencia de la juez es nueva. De hecho, la misma magistrada ya ha realizado similar aviso a la Generalitat en tres ocasiones, con más o menos severidad, durante el último año, sin que hasta el momento se hayan consumado esas acciones penales. Ahora, sin embargo, parece decidida a emprenderlas si el Gobierno de Puigdemont persiste en el desacato en el que lleva instalado desde el año pasado.

Esas 44 piezas son parte de la colección de 97 que componen el conocido como «tesoro artístico de Sijena», casi un centenar de obras de arte del histórico monasterio oscense de Villanueva de Sijena que la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) compraron ilegalmente entre 1983 y 1994.

La ilegalidad de aquella compra-venta provocó que tras años de litigio, un juzgado declara nula esa adquisición de obras de arte y se condenara a las autoridades catalanas a devolverlas a su lugar de origen, el Monasterio de Sijena.

La sentencia se dictó el 8 de abril de 2015. La Generalitat la recurrió y está ahora pendiente de que se resuelva en segunda instancia. Sin embargo, pese a ese recurso, la Justicia ordenó la ejecución provisional de la sentencia. Es decir, que entre tanto el caso sigue su curso en los tribunales, las 97 obras de arte fueran devueltas por Cataluña al Monasterio de Sijena.

Las autoridades catalanas se resistieron insistentemente a cumplir con esa devolución. Tras varias acciones dilatorias y negativas, la juez que lleva el caso emitió un primer ultimátum el año pasado, para que las piezas fueran entregadas a finales de julio -y en dicho ultimátum iba implícita la consiguiente advertencia de consecuencias penales en caso de desobediencia-. La Generalitat no cumplió aquel ultimátum: ni en tiempo, ni en forma; ni devolvió las 97 obras de arte, porque solo llegaron a Villanueva de Sijena 51; ni lo hizo exactamente dentro del plazo máximo que les había marcado la juez.

En octubre del año pasado, la misma juez lanzó una segunda advertencia contra el Gobierno de Puigdemont. Le avisó expresamente de que iba a emprender acciones penales si seguía sin entregar esa colección artística al completo. Pero tampoco surtió efecto el aviso.

Un año después, 46 de esas piezas siguen sin regresar al histórico monasterio oscense. De ellas, 44 están depositadas en el Museo de Lérida, controlado por la Generalitat; y, respecto a las otras dos piezas, las autoridades catalanas dicen que no saben dónde están, que no tienen ni idea de su paradero. Hace meses que el MNAC se pronunció en ese sorprendente sentido. El auto que ha dictado ahora la juez que lleva el caso no se pronuncia expresamente respecto a estas dos obras de arte que se encuentran en paradero desconocido.

Tanto el Gobierno aragonés como -muy especialmente- el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, han insistido en reclamar a los juzgados que acabaran con el ninguneo de las autoridades catalanas hacia las órdenes judiciales, que se hiciera cumplir la devolución de las decenas de obras de arte que aún no se han entregado y que, si era necesario, se enviaran a las fuerzas de seguridad del Estado para recuperarlas.

Ahora, por fin, la juez de Huesca que lleva el caso, María del Carmen Aznar Plana, da un nuevo ultimátum a las autoridades catalanas: o las piezas que faltan regresan en cuestión de semanas, o se actuará por lo penal.

La orden dictada por la magistrada oscense fuerza a la Generalitat y al MNAC a detallar, no más tarde del próximo 25 de julio, el plan de traslado de esas 44 piezas que siguen retenidas en el Museo de Lérida. Deberá detallar cómo prevé realizar el transporte de esas obras de arte a Aragón y la hora en la que prevé que lleguen a Sijena.

Si las autoridades catalanas incumplen esta orden judicial, la magistrada ya deja claro en este auto que pedirá la intervención inmediata de la Fiscalía, para emprender acciones penales contra el Gobierno de Puigdemont y determinar exactamente las autoridades responsables del delito de desobediencia.

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, cree que -ante este contundente ultimátum judicial- la Generalitat se plegará a cumplir con la juez. De no hacerlo, ese letrado entiende que la magistrada no tendrá otra opción que enviar a las fuerzas de seguridad a hacerse con esas 44 obras de arte, además de emprender acciones penales.