La DPZ invertirÃ¡ seis millones de euros en un servicio provincial de residuos pionero en EspaÃ±a

La Diputación de Zaragoza (DPZ) invertirá seis millones de euros en la creación de un nuevo servicio provincial de gestión de residuos para garantizar a todos los municipos de la provincia que cumplen, en tiempo y forma, con la legislación europea. Ésta obliga a que, en el año 2020, todos los municipios traten y reciclen al menos el 50% de las basuras que generan.

Según ha explicado el presidente de la DPZ, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, hoy por hoy la inmensa mayoría de las localidades de esta provincia -todas, excepto Zaragoza capital y un puñado de municipios de su entorno- no solo no cumplen con este requisito sino que no tienen medios ni técnicos ni económicos para cumplir con él en el plazo fijado por la legislación.

Ante este problema, la DPZ ha decidido emprender un proyecto para resolver la gestión integral de los residuos en los términos exigidos por la UE. El proyecto de este nuevo servicio, denominado Ecoprovincia, ha sido presentado este miércoles por Sánchez Quero en el III Foro de Alcaldes organizado por la Diputación.

El proyecto es pionero en España, según ha indicado el presidente de la DPZ, al abordar de forma global en una provincia la recogida, transporte, tratamiento y reciclaje de residuos para cientos de municipios de todo el territorio.

Ecoprovincia prevé la construcción de seis plantas de transferencia, una por cada una de las zonas en que se dividirá la provincia a efectos de articular el sistema provincial de recogida de residuos. La construcción de esas seis plantas supondrá una inversión estimada de cuatro millones de euros, que serán aportados íntegramente por la DPZ. La Diputación también financiará íntegramente los dos millones de euros que harán falta para comprar los camiones que trasladarán a diario los residuos desde las plantas de transferencia hasta el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ), que depende del Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Así, el nuevo servicio provincial se encargará de concentrar en las plantas de transferencia las basuras que llevarán allí los municipios y comarcas. Y esas basuras agrupadas en esas plantas serán trasladadas a diario hasta Zaragoza, donde serán tratadas y recicladas en el CTRUZ, al amparo del convenio marco que ya han rubricado la DPZ y el Ayutnamiento de la capital aragonesa.

Sánchez Quero ha afirmado que este servicio provincial se ha diseñado con el objetivo no solo de permitir a todos los municipios que cumplirán a tiempo con la ley, sino también con el fin de establecer economías de escala que permitan abaratar la gestión y tratamiento de los residuos, de forma que esto les resulte menos costoso a los municipios que si lo hiciera cada uno por su cuenta.

Cuando el nuevo sistema esté en marcha, los ayuntamientos que se hayan adherido a él pagarán una tasa homogénea por los servicios de transporte y reciclado de las basuras que realizará Ecoprovincia.

Sánchez Quero ha destacado que es urgente impulsar este proyecto provincial porque, si no se dispone de un servicio integral que cubra a todos los municipios zaragozanos, «los ayuntamientos tendrían un problema serio, ya que tendrían que construir instalaciones por sus propios medios o firmar uno por uno el convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para llevar al CTRUZ sus basuras, y todo eso es inviable».

Las plantas de transferencia que se prevén construir para cubrir toda la provincia tendrán carácter supracomarcal. Una abarcará las comarcas de Calatayud y de Daroca; otra las de Tarazona y Campo de Borja; otra más atenderá a las comarcas de Valdejalón, el Aranda y Cariñena; otra cubrirá la zona de la Ribera Baja del Ebro, Campo de Belchite y Bajo Aragón-Caspe; y una planta atenderá a los municipios de la Ribera Alta del Ebro.