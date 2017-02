El Gobierno de Aragón pospone a 2018 y 2019 las oposiciones de profesores

Aragón no convocará este año las oposiciones de profesores que había anunciado y ha optado por posponerlas hasta 2018 y 2019. Así lo decidió este miércoles, un día después de que el Gobierno central advirtiera a las autonomías que no pueden convocar oposiciones a cuerpos docentes por no estar aprobados los Presupuestos Generales del Estado.

Ante esta situación, el Gobierno aragonés ha aplazado a 2018 las oposiciones para profesores de Secundaria, técnicos de Formación Profesional e inspectores que habían sido acordadas en la Mesa Sectorial de Educación. En 2019 se ofertarán las plazas de maestros, profesores de escuelas oficiales de idiomas, de la Escuela de Arte y de conservatorios de música.

La consejera aragonesa de Educación, Mayte Pérez, ha explicado que su Departamento planteó sacar ofertas de empleo alternando las plazas de maestros con las de Secundaria. «El año pasado se convocaron oposiciones al cuerpo de maestros y para este año ya habíamos alcanzado un acuerdo con los sindicatos de sacar una parte de las especialidades y el resto en 2018 y 2019».

Aunque ha criticado la postura adoptada por el Gobierno central a este respecto, ha indicado que optan por no seguir adelante con la convocatoria de oposiciones que habían previsto para este año, dado que el Estado ha dejado claro que, si se producía, la iba a impugnar.

En cualquier caso, Mayte Pérez ha reiterado el compromiso del Gobierno de Aragón para acabar con las altas tasas de interinidad que se dan entre los profesores de la enseñanza pública aragonesa. «Entendemos que es un elemento de calidad de nuestro sistema educativo y, por tanto, rebajar ese 30% de interinos es una de las prioridades», ha afirmado.

La decisión de posponer las oposiciones de profesores a 2018 y 2019 ha sido adoptada este miércoles por unanimidad en la comisión de seguimiento de la oferta de empleo público, en la que están representados la Consejería aragonesa de Educación y los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y CGT.