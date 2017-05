El escritor Enrique Krauze reflexiona en Zaragoza sobre el populismo y la libertad

Enrique Krauze, escritor y editor, protagoniza la séptima sesión del ciclo organizado por la Obra Social de Ibercaja e Ibercaja banco para celebrar el 140 aniversario de la apertura de la primera oficina. En su ponencia, Krauze conversará sobre «El populismo y la libertad». Lo hará con los escritores Daniel Gascón e Ismael Grasa, y será presentado por Manuel Pizarro, vicedirector de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Tendrá lugar este jueves, 1 de junio, en Ibercaja Patio de la Infanta, C/ San Ignacio de Loyola, a las 19.00 horas.

Historiador, biógrafo y ensayista, Enrique Krauze (Ciudad de México, 1947) es autor entre otras obras de Caudillos culturales de la revolución mexicana, Biografía del poder, Redentores: Ideas y poder en América Latina, Octavio Paz: El poeta y la revolución, El poder y el delirio, o Personas e ideas. Ha escrito en The New York Times, The New York Review of Books, The New Republic, Dissent y El País, entre otros medios. Fue subdirector de la revista Vuelta de Octavio Paz. Es el director de la editorial Clío y de la revista Letras Libres, que se publica en México, España y en su versión online.

Entre sus materias de análisis, el prestigioso intelectual estudia desde hace mucho el populismo y sus líderes, y conoce las claves de un movimiento que, en sus diferentes formas, ha cobrado fuerza en Europa en los últimos tiempos.

El acto será presentado por Manuel Pizarro, vicedirector de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, y, entre otras funciones, académico de las Reales de Jurisprudencia y Legislación, de Ciencias Económicas y Financieras, y de la Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación.

A continuación el ponente conversará con los escritores Daniel Gascón e Ismael Grasa. Gascón (Zaragoza, 1981), es un joven pero prestigioso escritor y crítico literario. En 2013 publicó Entresuelo y es el editor responsable en España de Letras Libres.

Ismael Grasa (Huesca, 1968), es autor de varias novelas, relatos y ensayos. En 2007 recibió el premio Ojo crítico de Narrativa por su obra Trescientos días de sol. Su última obra publicada es «Una ilusión» y es autor también de «La flecha en el aire», un ensayo de filosofía.