Un diputado regional de Echenique, denunciado por amenazar a un alcalde socialista

Un diputado aragonés de Podemos ha sido denunciado por un presunto delito de amenazas dirigidas contra el alcalde de Alcalá de Ebro, una pequeña localidad de la provincia de Zaragoza. El alcalde, José Miguel Achón (PSOE), cursó la denunciada este viernes ante la Guardia Civil, un día después de que ocurrieran los hechos y que motivaron que se personaran varios agentes a requerimiento del propio alcalde.

El denunciado es Andoni Corrales, un ex bombero forestal que es miembro de la cúpula regional de Podemos que encabeza Pablo Echenique. Corrales se convirtió en diputado de las Cortes de Aragón tras las elecciones de mayo de 2015, al igual que Echenique.

En la denuncia presentada ante la Guardia Civil y a la que se le ha dado curso, el alcalde de Alcalá de Ebro acusa a Corrales de haberle intentado amedrentar en plena calle. «Ten cuidado conmigo que soy diputado de las Cortes de Aragón» o «te vas a enterar, porque voy a llamar a tus jefecitos» fueron algunas de las frases que el diputado de Podemos le dedicó al alcalde, según ha hecho constar éste en su denuncia. En ella apunta que no tenía relación alguna previa con Andoni Corrales, que la había visto alguna vez pero que ni siquiera sabía realmente quién era.

El incidente verbal se produjo cuando el alcalde, junto a un arquitecto, se encontraban hablando con la propietaria de una casa que sufre desperfectos. En un momento dado, un coche apareció tras ellos, se paró en plena calle y -siempre según la denuncia- vieron como desde su interior una persona les señalaba.

El alcalde optó por acercarse al coche para preguntar a esas personas qué querían. En ese momento dice que el conductor del vehículo -que resultó ser el diputado de Podemos- le acusó de haberles hecho un gesto ofensivo -«nos has hecho una peineta»-, algo que José Miguel Achón negó insistentemente. «En ningún momento les había hecho ningún gesto, y menos ofensivo», afirma el alcalde, quien subraya que todo fue una sorpresa para él en un momento en el que estaba hablando con una vecina en compañía de un arquitecto para solucionar un problema urbanístico.

Achón explica que el diputado de Podemos siguió encarándose y que fue a más en sus advertencias. «Ten cuidado conmigo que soy diputado de las Cortes de Aragón». Ante el cariz que estaba tomando la situación, Achón se identificó como alcalde de Alcalá de Ebro, volvió a reiterarle que no les había hecho ningún gesto ofensivo, pero siguió la tensión verbal y el alcalde indicó que iba a llamar a la Guardia Civil. «Llama a quien quieras y que me busquen, que yo no me espero, yo me voy», dice que le contestó el diputado de Podemos.

En la denuncia se hace constar que efectivamente se marchó, pero que el parlamentario volvió poco después a pie acompañado por otras dos personas. Y asegura que Corrales se le encaró de nuevo: «Te vas a enterar, porque voy a llamar a tus jefecitos», dice el alcalde que le espetó -el PSOE gobierna en Aragón en minoría, por lo que depende de Podemos para sacar adelante acuerdos parlamentarios, como ocurrió esta misma semana con los presupuestos de la Comunidad autónoma-.

En ese momento aparecieron en el lugar la Guardia Civil, tomó datos y, tras ello, el diputado Corrales se marchó y el alcalde siguió en el lugar con los trámites que estaba haciendo antes de que ocurriera el incidente. Esto había ocurrido el jueves por la tarde, y la denuncia fue formalizada ayer viernes por el alcalde de Alcalá de Ebro. En ella se imputa al parlamentario regional de Podemos un presunto delito de amenazas leves contra un cargo público.