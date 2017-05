La curiosa autopsia del urogallo estresado

Hasta hace escasos días, era uno de los apenas 50 ejemplares de urogallo que aguantan en el Pirineo aragonés, una reducidísima población que sitúa a esta especie en severo riesgo de extinción y que hace que esté especialmente protegida por la normativa. El urogallo en cuestión acabó muriendo tras haberse dejado ver por las proximidades de Benasque (Huesca), en parajes frecuentados por los turistas.

La belleza y singularidad de etos animales hicieron que los turistas prestaran especial atención a este ejemplar que se dejó ver ante ellos. Tanta animación despertó, que en un primer momento la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno aragonés achacó su muerte al estrés que le generaron los turistas, al empeño que muchos ponían en acercarse a él y en fotografiarse con el animal.

El caso es que el asunto no quedó ahí. Lo de la «muerte por estrés» fue una conclusión provisional. Quedaba conocer qué desvelaba la autopsia. Y ésta, al fina, ha demostrado que no fue de estrés de lo que pereció el ya famoso urogallo, sino de un golpe que alguien le propinón a idea. Otra cosa es si lo hizo para defenderse de algún arrebato del animal o si fue un ataque unilateral en toda regla. De lo que no hay duda -concluye el informe de la necropsia- es que murió de un golpe que le hirió fatalmente. Eso sí, se apunta a que el urogallo también estaba estresado y que eso tampoco le hizo ningún bien a su salud.

Ahora, lo que se da por imposible es determinar la autoría de la agresión. De lo contrario, si se hubiera identificado al culpable, la multa a la que se habría enfrentado sería de órdago: más de 16.000 euros.

Hace un par de años, el Gobierno aragonés aprobó una reforzada normativa autonómica para proteger esta especie en extinción. En ella se establece que quien mate un urogallo en Aragón tendrá que indemnizar a la Administración autonómica, como mínimo, con 16.000 euros. Y esto solo en concepto de daño patrimonial contra la fauna silvestre, porque además tendrá que hacer frente a las sanciones añadidas que contempla la legislación, incluyendo las posibles responsabilidades penales derivadas de dar muerte a un animal que se cuenta entre las aves más protegidas por encontrarse en peligro de extinción.