¿Cuánto enfría el viento?

Cuando sopla el viento, entre lo que marca el termómetro y la temperatura que registra realmente nuestro cuerpo hay una diferencia considerable. Pero, ¿cuánto exactamente? Los meteorólogos lo tienen calculado: con vientos de solo 20 kilómetros por hora, la sensación térmica se hunde cinco grados por debajo de lo que marca el termómetro.

A partir de ahí, a vientos más fuertes, más frío. A 50 km/h la temperatura sentida por nuestro cuerpo es ocho grados inferior a la que marca el termómetro; y a 80 km/h el diferencial desciende en 10 grados respecto a la temperatura ambiental.

Esto se está notando estos días, y mucho, en gran parte de España. Azotada por la ola de frío y por fuertes vientos, la sensación térmica está llegando a superar los 30ºC bajo cero en puntos del Pirineo aragonés donde se combinaron, en los peores momentos del día, temperaturas por debajo de -15º y vientos de más de 80 km/h -en no pocos puntos de Aragón el viento ha soplado a más de 100 kilómetros por hora-.

En el Valle del Ebro el viento acostumbra también a soplar con fuerza a lo largo del año. Zaragoza da fe de ello. Estos días, la sensación térmica en pleno día ha estado por debajo de cero debido a las fuertes rachas de viento de más de 80 km/h.

Todo esto se produce en momentos en los que se combina una ola de frío en la que influyen vientos gélidos procedentes del norte de Europa. Es lo que está ocurriendo en este temporal, como explica Rafael Requena, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón. Eso sí, precisa en que no se trata de «frío siberiano».

Aunque en momentos de frío extremo como el que se está produciendo estos días en España esa suele ser una denominación popular, a pie de calle, no se ajusta a la realidad científica: «Lo que tenemos no es frío siberiano sino continental, porque no son vientos siberianos lo que estamos recibiendo sino vientos continentales», del centro-norte de Europa.