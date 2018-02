Tribunales La cruel dejadez por la que piden encarcelar a la cuidadora de un geriátrico Ignoró durante dos horas a una anciana que se había caído y fracturado el fémur en plena noche. Ocurrió en Zaragoza

La extrabajadora de un geriátrico de Zaragoza se enfrenta a una petición de condena de tres años de cárcel por la cruel dejadez de la que hizo gala ante una interna, de 87 años, que se había caído al ir al baño, se había fracturado el fémur y apenas era capaz de arrastrarse mientras gemía de dolor. La trabajadora la ignoró, pasó junto a ella como si nada y la dejó tirada durante dos horas, hasta que llevaron las empleadas del turno de mañana.

La Fiscalía y la familia de la anciana piden para esta trabajadora tres años de prisión. Durante la primera sesión del juicio, que se celebró este jueves, la acusada, Alicia Mercedes H. S., trató de defenderse argumentando que estaba agobiada por sobrecarga de trabajo. Pero lo tuvo complicado para explicar el meollo del asunto ante las evidencias que grabaron las cámaras de seguridad situadas en las zonas comunes de esta residencia privada de ancianos.

Ocurrió en la madrugada del 21 de noviembre de 2016. La grabación puso en evidencia a la acusada, que fue despedida tras producirse aquellos hechos. La propia residencia ejerce también la acusación particular en este juicio, aunque a su vez puede verse condenada por responsabilidad subsidiaria. Así lo solicitan tanto la Fiscalía como la acusación particular, que reclaman una indemnización de entre 30.000 y 50.000 euros por lo ocurrido, indemnización que -de aceptarse lo solicitado- tendría que abonr el geriátrico si no lo hiciera la directamente acusada.

Las grabaciones registraron cómo la trabajadora pasó en varias ocasiones junto a la anciana, sorteando su cuerpo tendido en el suelo y sin auxiliarle.

A tenor de esas pruebas documentales, las acusaciones apuntan a que la anciana permaneció tirada en el suelo desde las 5.47 hasta las 7.50 horas. Fue atendida por las trabajadoras que entraron en el turno de mañana, que rápidamente llamaron a los servicios médicos de urgencia. La anciana no solo estaba herida sino que se temía que hubiera sufrido hipotermia, ya que permaneció sobre el suelo únicamente con el camisón que llevaba para dormir.

A la trabajadora se le acusa de un delito de omisión del deber de socorro y lesiones por imprudencia grave. En su acusación, la familia de la anciana -que tras lo ocurrido fue trasladada a otro geriátrico- califican los hechos de «acto completamente inhumano».