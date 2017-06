Un año de cárcel para un camionero sin carné que endosaba sus multas a un amigo

Un camionero ha sido condenado a un año de cárcel por haber usurpado la identidad de un amigo y haberle endosado sistemáticamente las multas de tráfico que le impuso la Guardia Civil. En cuatro ocasiones fue parado, en las cuatro fue denunciado por infringir las normas de circulación y en esas cuatro dio el nombre de su amigo.

La sentencia, que ha desvelado Heraldo, le condena ahora por un delito de falsedad en documento oficial, pero no por estafa. En un principio también se le había imputado este delito, pero el juzgado considera que no incurrió en él porque lo ocurrido no le costó dinero a la víctima, ya que recurrió las multas y no tuvo que pagarlas.

Por su parte, el camionero ahora condenado -de 33 años- atesora un largo historial de infracciones de tráfico. Tan largo -y tan intenso- que le costó la pérdida del carné de conducir. Fue en el año 2011. A raíz de un delito contra la seguridad vial, un juzgado le retiró el carné durante 20 meses, hasta el 12 de mayo de 2013.

El caso es que, en realidad, el camionero nunca llegó a recuperar el carné de conducir. Para eso habría tenido que someterse al preceptivo curso de reeducación vial, pero nunca lo hizo. Así que cuando volvió a ponerse al volante lo hizo en la ilegalidad absoluta, sin permiso que le habilitara para conducir.

De ahí que cuando le paraba la Guardia Civil ocultara su auténtica identidad. En cuatro ocasiones, entre el 4 de febrero de 2015 y el 16 de febrero de 2016, el acusado fue parado por agentes de Tráfico. Cuando le pidieron la documentación les dijo que se la había olvidado, que no la llevaba encima. Y, cuando le pidieron el nombre para rellenar el boletín de denuncia, el camionero les daba el de su amigo. A éste le acabaron llegando las multas, todas ellas por sanciones cometidas en carreteras de la provincia de Huesca.

El amigo no solo recurrió las multas sino que denunció ante las fuerzas de seguridad que alguien le estaba usurpando su identidad para endosarle multas de tráfico.