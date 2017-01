Arden toneladas de papel y plástico en una fábrica de reciclaje de Zaragoza

Varias toneladas de papel y plástico ardieron este lunes en una fábrica de reciclaje situada en el polígono empresarial Plaza de Zaragoza. Los bomberos necesitaron más de siete horas para dar extinguido el incendio, que no causó víctimas.

El fuego se detectó a las 15.00 horas, fue controlado por los bomberos en torno a dos horas después, pero no se dio por extinguido hasta pasadas las 22.00 horas.

Las llamas afectaron exclusivamente a unos 2.000 metros cuadrados de los 10.000 que componen las instalaciones de esta empresa de reciclaje, Seula, cuya fábrica de Plaza se inauguró hace un par de años.

En esa zona de unos 2.000 metros cuadrados se concentran los grandes fardos de papel y plástico recilados que se procesan en esta fábrica.

El fuego no se extendió por el resto de la fábrica ni alcanzó a empresas próximas. Al no resultar afectada la zona de producción, no se prevé que tenga afecciones en el empleo ni en la actividad fabril de esta planta.

El incendio provocó una enorme columna de humo, aunque no fue necesario realizar ningún desalojo.