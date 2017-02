Aragón pide a la Justicia que frene las «injerencias» de la Generalitat catalana

Aragón ha pedido a la Justicia que frene las nuevas «injerencias» que intenta la Generalitat en relación con el arte que el Gobierno catalán ha sido condenado a devolver a Aragón. En concreto, el último rifirrafe entre ambos gobiernos regionales se ha producido por el litigio de los «bienes de Sijena», 97 obras de arte aragonesas compradas ilegalmente por la Generalitat y que ha sido condenada a devolver.

De esas 97 piezas, solo ha devuelto a Aragón 51. Dos dice que no sabe donde las tiene y otras 44 continúan en el Museo de Lérida, pese a que en julio del año pasado expiró el ultimátum que dio la Justicia a las autoridades catalanas para entregar esas obras de arte.

Ahora, mientras sigue sin devolver las otras 46 piezas que no ha entregado a Aragón, la Generalitat ha optado por lanzar otra andanada judicial. Lo ha hecho con un escrito presentado al Juzgado de Huesca que lleva el caso, en el que cuestiona el estado de conservación en que se encuentran las 51 piezas que sí volvieron a Aragón hace siete meses.

Esas 51 obras de arte se encuentran en una sala del Real Monasterio de Sijena (Huesca), de donde salieron para acabar vendidas ilegalmente a la Generalitat entre 1983 y 1994. En este escrito judicial, la Generalitat pide revisar las condiciones en que se encuentran esas piezas y pone en duda que estén conservadas de forma adecuada.

Esta nueva maniobra del Gobierno catalán ha encrespado a la parte aragonesa. El presidente del Ejecutivo regional, el socialista Javier Lambán, la ha calificado de «intolerable» y de ejemplo del «filibusterismo judicial» que, a su juicio, viene practicando la Generalitat. Asimismo, ha criticado que las autoridades catalanas cuestionen las condiciones en las que se están conservando y exhibiendo estas piezas en Sijena, después de que esas mismas obras permanecieran «durante décadas en sótanos» del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

Por su parte, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ya ha contestado ante el Juzgado de Huesca al escrito presentado por la Generalitat.

En su respuesta, este ayuntamiento oscense recuerda que la sala en la que se conservan y exhiben estas piezas es un espacio «meramente provisional», hasta tanto llegue una sentencia firme sobre la propiedad de estas obras de arte -la sentencia que ha obligado a devolverlas a la Generalitat ha sido recurrida por las instituciones catalanas-.

Aun con todo, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena indica ante el juzgado que «la Genralitat no tiene competencia alguna de patrimonio cultural en territorio aragonés», por lo que se interpreta como un nuevo intento de injerencia en las competencias de otra comunidad autónoma. Y remarca que, en este particular, «Aragón no recibe lecciones de nadie, y menos de la Generalitat, que ha sido el principal agente del expolio padecido por el Monasterio de Sijena desde 1936».