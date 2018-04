Política El alcalde de Zaragoza, de «escapada» en Chile en plena riada de Ebro Adelantó un viaje oficial para hacer turismo familiar cuando ya estaba activado el aviso de emergencia

R. P.

Zaragoza Actualizado: 18/04/2018 10:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de la franquicia local de Podemos, se está viendo envuelto en una nueva polémica por haber decidido hacer turismo familiar en el extranjero en plena riada del Ebro. Desde que es alcalde, ha sido el episodio de Protección Civil más grave que ha vivido la capital aragonesa.

Santisteve tenía previsto acudir a Chile para asistsir al congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (Cideu). El aviso de emergencia hidrológica no solo no le hizo suspender el viaje sino que lo adelantó para, así, aprovechar a hacer turismo en tierras chilenas junto a su mujer y a su hija. El programa oficial de ese congreso sobre urbanismo no comenzó hasta el pasado lunes, pero Santisteve ya llevaba fuera de Zargoza desde el jueves anterior.

«Le apetecían unos días de descanso y es su libertad», es la explicación dada aHeraldo de Aragón desde el gobierno municipal tras pedirles que razonaran la «escapada» turística de Santisteve en pleno episodio de emergencia. Desde la coalición Zaragoza en Común (ZEC) que gobierna Zaragoza, formada por Podemos e IU, también han reconocido a este diario regional que Santisteve emprendió viaje el jueves 12 de madrugada, cuando ya se había iniciado la crecida extraordinaria en la cuenca del Ebro. Y han precisado que la mujer y la hija de Santisteve se pagan el viaje de su bolsillo, mientras que el alcalde lo tiene pagado con cargo al presupuesto del ayuntamiento zaragozano.

Los partidos de la oposición, a izquierda y derecha, han criticado que Santisteve se marchara de la ciudad en unos momentos tan delicados para la capital aragonesa, y especialmente para sus barrios rurales amenazados por las ridadas. De hecho, fue necesario activar desalojos y medidas extraordinarias para atender a varias urbanizaciones.

Santisteve volverá a Zaragoza el próximo sábado, diez días después de haber emprendido viaje y varios días después de que haya pasado esta dañina crecida del Ebro que ha inundado unas 20.000 hectáreas en los municipios ribereños de Navarra y Aragón.

No es la primera polémica que protagoniza el alcalde Santisteve por sus viajes. En septiembre del año pasado, por ejemplo, se vio salpicado por su controvertido periplo por tierras centroamericanas: trece días por Honduras, Nicaragua y El Salvador, que le costaron a las arcas municipales algo más de 23.000 euros y que incluyeron los gastos pagados de dos periodistas de la televisión autonómica aragonesa a los que Santisteve invitó con cargo a todos los zaragozanos para que informaran de su viaje por esos países.