Política El alcalde Santisteve, contra el «sistema binario de género» en los aseos públicos La concejala de Igualdad considera un simplismo sexista que solo se identifiquen aseos para hombres y para mujeres

Concienciar sobre la «diversidad de identidades sexuales» y reflexionar sobre ello cuando uno se disponga a entrar en un aseo público. Es el punto de partida de una intervención artística auspiciada por el gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC, Podemos-IU), que tiene estos días como soporte los aseos de varias instalaciones públicas del Ayuntamiento. ZEC ha avanzado que esto podría ser la antesala de una readaptación de la cartelería de los aseos, para no limitarlos exclusivamente a la definición de hombres y mujeres.

El propio alcalde, Pedro Santisteve, se ha referido a este asunto. Al presentar esta intervención artística auspiciada por el Ayuntamiento, el primer edil ha deslizado que el gobierno municipal baraja plantear cambios en los carteles de los aseos de las instalaciones municipales, a fin de recojer esa «diversidad de identidades sexuales».

Dice Santisteve que se plantean extender iniciativas como la puesta en marcha ahora, con el objetivo de «romper el binarismo» sexual en los aseos de instalaciones municipales. Por su parte, la responsable de esta primera intervención artística, María Bastarós, dice que se trata de una acción con ánimo «divulgativo y reflexivo», para «criticar el sistema binario de género» en unos aseos públicos que, a su juicio, son fruto de la «tecnología de control normalizado sobre nuestros cuerpos».

La concejala zaragozana de Igualdad, Arantza Gracia, ha profundizado en estas reflexiones: considera un simplismo sexista que los tradicionales asesos para hombres y para mujeres solo se identifiquen como tales. «¿Qué pasa si vas al baño y no te sientes identificado por ningún género del cartel, o si no el aseo que te corresponde no encaja con lo que la gente entiende que te corresponde?», afirma Gracia.

Esta edil saltó a la actualidad nacional hace poco más de un año, cuando hizo un llamamiento público para que los ciudadanos donaran dinero al joven condenado por haber agredido al presidente Mariano Rajoy cuando paseaba por una calle de Pontevedra. Arantza Gracia, comunista del PCE y encargada también de las responsabilidades municipales de Educación y Juventud, abogó por recaudar fondos en beneficio de ese joven, aunque resbaló estrepitosamente en su llamamiento. Lo lanzó con el lema «Crowfunding para su fianza ya!!», cuando no había lugar a fianza alguna ya que el joven había sido condenado en sentencia. Ante el revuelo, Gracia dio marcha atrás, borró el mensaje que había difundido por las redes sociales y dijo que había sido fruto de «una broma».