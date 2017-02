El alcalde condenado por hurtar 57.600 euros a tres ancianas deja el PSOE

El alcalde de Torralba de Ribota (Zaragoza), Alfonso Puertas, condenado por hurtar 57.600 euros a tres ancianas ha sido dado de baja en el PSOE de forma fulminante. Apenas tres horas después de conocerse el fallo de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Puertas ha hecho público que se da de baja como militante del Partido Socialista y que queda desligado del PSOE en los cargos públicos que actualmente ostenta: alcalde de esa localidad y miembro del Consejo Comarcal de Calatayud.

A través de un comunicado, Alfonso Puertas, ha explicado que su decisión «voluntaria» de darse de baja en el PSOE responde a su deseo de «no perjudicar al PSOE y cumplir estrictamente con mis convicciones eticas y las establecidas igualmente por el Partido».

Asimismo, precisa que el procedimiento judicial en el que ha sido condenado «no fue consecuencia de ejercicio de cargo electo alguno, sino que ha estado ligado a una actividad profesional ejercida años atrás como director de un centro asistencial».

La condena se ha producido por hechos ocurridos entre 2003 y 2011, cuando Alfonso Puertas -médico de profesión- trabajaba como director de un centro geriátrico que el Gobierno aragonés tiene en Calatayud -un antiguo hospital psiquiátrico-.

Según el fallo judicial -aceptado de conformidad entre Puertas y la Fiscalía-, se aprovechó de ese puesto de director para, aprovechándose de la demencia que sufrían tres de las internas, obtener «un inmediato e injusto enriquecimiento patrimonial».

La sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza indica que el condenado realizó numerosas y continuas disposiciones de dinero de las cuentas bancarias de tres internas del centro. El fallo apunta igualmente que el acusado hizo uso de un documento redactado por él mismo, en el que supuestamente las tres pacientes le autorizaban para realizar disposiciones de dinero. En dicho documento no constaban las firmas de las pacientes, sino, supuestamente, sus huellas dactilares.

Aunque la sentencia ha sido dictada de conformidad entre las partes en el proceso, Alfonso Puertas sigue sosteniendo su inocencia. Explica que el fallo ha sido adoptado de conformidad «por un acuerdo firmado en su dia entre mi defensa y el abogado del Instituto Aragones de Servicios Sociales. En todo momento entendíque se trataba de un acuerdo que daba por resuelta la cuestion, e iba en consonancia con la decision igualmente aceptada por las familias de las supuestas victimas de no ejercer acciones penales contra mi persona». En la misma sentencia se hace constar que las familias de esas tres ancianas desistieron de seguir adelante con acciones penales contra Puertas porque habían sido ya resarcidas y se daban por indemnizadas tras un acuerdo previo al juicio.

«Aquel acuerdo de conformidad -explica el ahora condenado- quedaba, sin embargo, a expensas de lo que determinara la Fiscalia, que finalmente mantuvo un escrito de acusacion sin el concurso de ninguna de las partes supuestamente perjudicadas que, como he dicho anteriormente, no mantuvieron acusacion penal alguna contra mi».

Alfonso Puertas afirma que «el resultado final, aunque lo asumo y acato, ha sido contrario a mi absoluta conviccion de inocencia de los hechos que se me imputaban». Tras insistir en que se reitera en su inocencia, en el comunicado que ha hecho público indica que acata «responsablemente el resultado final del procedimiento» y que, «en consecuencia, para no perjudicar al PSOE y cumplir estrictamente con mis convicciones eticas y las establecidas igualmente por el Partido, me doy de baja de mi militancia y desligo al PSOE del ejercicio de los cargos publicos que actualmente ostento».