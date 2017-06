Dos albañiles salvan la vida tras caerles encima una casa de dos plantas

Dos albañiles han salvado la vida en Nuévalos (Zaragoza) tras quedar sepultados durante horas bajo una tremenda mole de escombros. Una vieja casa de dos plantas en la que estaban realizando obras de reforma se les vino encima. A las 11.00 horas de este viernes la vivienda se derrumbó sobre estos dos albañiles.

Por fortuna, la avalancha de escombros cayó sobre ellos de forma que quedó hueco suficiente para que no perecieran aplastados. De hecho, ambos permanecieron conscientes en todo momento y pudieron comunicarse con los servicios de emergencias que, durante más de tres horas, tuvieron que emplearse a fondo para rescatar a ambos hombres. Los trabajos fueron complicados, porque no solo tuvieron que retirarse los escombros con cuidado para que no peligrara la vida de los sepultados, sino también para que no se produjeran desprendimientos que pudieran agravar la situación y comprometer también a los equipos de rescate.

Tras horas de trabajo se logró acceder a los heridos. Los servicios médicos de emergencias les estabilizaron y les practicaron los primeros auxilios, mientras se completaba la retirada de escombros para dejar liberados sus cuerpos por completo.

Los dos albañiles fueron trasladados al Hospital Clínico de Zaragoza, uno de ellos en ambulancia y el otro en un helicóptero medicalizado del servicio autonómico de emergencias. Ambos presentan heridas de gravedad y uno de ellos quedó ingresado de inmediato en la UVI de ese centro hospitalario. Los heridos son M.R.M., de 42 años, y J.C.R., de 49.

Hasta el lugar se desplazaron numerosas dotaciones de Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Zaragoza, equipos sanitarios de emergencias y Protección Civil. Nada más producirse el derrumbamiento, vecinos del pueblo acudieron rápidamente para intentar desescombrar y auxiliar a los albañiles que habían quedado sepultados, pero resultó imposible y fueron los equipos profesionales los que tuvieron que emplearse durante horas para rescatar a los heridos.

La casa que se ha derrumbado es propiedad del alcalde de Nuévalos, Manuel Peiró. Él mismo ha explicado que el edificio estaba en una situación arquitectónica delicada, por lo que decidió llevar a cabo obras para asegurarlo. A falta de que las inspecciones que se van a realizar ahora revelen con exactitud los motivos del desplome, se especula con que las fuertes tormentas que descargaron sobre la zona en días pasados pudieran haber acelerado los problemas estructurales del inmueble.

Núevalos, perteneciente a la comarca de Calatayud, es una de las localidades más turísticas de Aragón, ya que en su término municipal se encuentra el Monasterio de Piedra, que cada año recibe prácticamente medio millón de visitantes. Junto a Nuévalos está también el embalse de La Tranquera y la localidad está muy próxima a la localidad termal de Jaraba.