Zoido pide a quien le visita en su despacho que deje el mÃ³vil fuera

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha tomado medidas para evitar que le pase lo que a su antecesor, que le graben en su propio despacho, y, además de los clásicos barridos, ha incluido una más sencilla: pedir a los visitantes «por favor» que dejen sus móviles fuera.

Zoido lo explica en una entrevista en la que niega que haya existido la «policía política», rechaza injerencias del Gobierno en las investigaciones por corrupción y desmiente haber sido «tibio» en la defensa de la Guardia Civil y la Policía ante las críticas de compañeros de su partido. En la entrevista, el ministro relata que, como en otros muchos sitios, en su despacho hay unos «cajetines fuera con llave», y él invita a quienes le visitan a utilizarlos, dado que él tampoco tiene el teléfono en el despacho. «Y si no lo quieren hacer, pues que no lo hagan», añade el responsable de Interior, quien dice que no se va a «obsesionar» con estos temas. «Yo no voy a grabar a nadie y espero que nadie me grabe a mí y si me graba a mí, pues creo que tampoco me va a encontrar nada importante», subraya.

Reconoce que es «muy grave» que a su antecesor, Jorge Fernández Díaz, se lo hicieran, pese a lo que —asegura— «no se averiguó» lo que ocurrió y a él aún no se lo ha explicado nadie. El responsable del Interior analiza estas cuestiones en una entrevista en la que insiste en que no hay «esa policía política de la que algunos hablan» y circunscribe a «casos aislados» lo ocurrido en la pasada etapa, que terminó con parte de la cúpula policial, incluido el anterior número 2, investigada en el Parlamento y en los juzgados por distintas causas. Del mismo modo, niega el uso de las denominadas «cloacas del Estado» contra adversarios políticos o contra el proceso soberanista catalán. «Yo ingresé en la carrera judicial a los 25 años y antes de ingresar ya se oía lo de las cloacas del Estado y no las he visto», sentencia.

Admite haber acometido el relevo de esa cúpula policial, pero siempre dentro de «la máxima naturalidad», a medida que se han ido jubilando o trasladando, y afirma no haber pedido al actual director adjunto operativo (DAO) una limpieza. «Yo lo único que les he dicho es que busquen a los mejores para los mejores puestos», asegura Zoido, quien insiste que, en todo caso, ha habido «casos puntuales» cuya «interioridad» él desconoce. «Ni ha sido la primera vez —que no lo ha sido—, ni va a ser la última tampoco, desgraciadamente», insiste el ministro, partidario de que se despeje cuanto antes lo que haya ocurrido y critico con que desde el Parlamento se pretenda «politizar» los cuerpos de seguridad. Recalca que no hay injerencias en las investigaciones y rechaza las «críticas» a la Policía y a la Guardia Civil.

No obstante, afirma que los investigados tienen derecho a «no compartir un informe» y a veces eso se ha interpretado como una crítica a un cuerpo policial. «Y no, una cosa es no compartir algo y otra una descalificación de ese cuerpo».

En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, «nadie puede decir dónde está la crítica», matiza el ministro, pues ella «defiende la actuación de la Guardia Civil, está condecorada por la Guardia Civil y yo creo que ha demostrado de una forma muy firme y contundente su lucha contra la corrupción». Asegura defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad «todos los días». «No estoy conforme con todas las sentencias, pero acato todas, pues con los informes pasa igual, no tienes por qué compartir todos, pero lo que sí comparto es el rigor y la profesionalidad de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo he dicho por activa y por pasiva. Que me digan cuándo he estado tibio», zanja.