Zapatero pide al PSOE que deje la división interna para poder ganar En su intervención avaló mayormente la gestión del secretario general, como bálsamo a las ausencias de Pérez Rubalcaba o Felipe González y a la incógnita no resuelta de si Susana Díaz decidirá aparecer

Víctor Ruiz de Almirón

En una Escuela de Buen Gobierno en la que la noticia en la previa eran las ausencias, Ferraz logró ayer una imagen positiva. Sin que estuviera previsto, Pedro Sánchez asistía a la inauguración del foro a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno hizo una intervención en la que puso de manifiesto su voluntad, ya expresada anteriormente, de cerrar filas con Pedro Sánchez.

En su intervención avaló mayormente la gestión del secretario general. Por ejemplo en la crisis en Cataluña: «Hay algunos que piensan o que dicen q haber apoyado al Gobierno y el apoyo del 155 ha sido para el PSOE un tema difícil,pero yo digo no.Cuando las cosas se hacen porque es lo que hay q hacer, y desde la convicción, como es defender la unidad de España, eso nunca le va ir mal al PSOE».

En el entorno de Sánchez caló muy bien el discurso de Zapatero en el que apuntó que para ganar es condición «que el partido tenga la máxima cohesión, la máxima unidad. A eso todos tenemos que contribuir». Un mensaje de mucho calado, teniendo en cuenta que Susana Díaz no ha confirmado su asistencia a este foro. «No tengo la confirmación de la compañera Susana Díaz, tengo la de 1.050 inscritos», había dicho por la mañana el secretario de Organización, José Luis Ábalos. No obstante, Zapatero también dejó un mensaje cuyo destinatario era Ferraz, pues apeló a que para lograr la unidad interna debe lograrse "queriendo a todos, dejando espacio a todos".

Cuando ya caía la noche en la Nave Boetticher del madrileño barrio de Villaverde, planeaba la pregunta de si finalmente Díaz decidirá acudir, tal vez interpelada por el alegato de Zapatero. Algo que cambiaría radicalmente el rostro de un foro descafeinado por las ausencias de Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba o Javier Fernández.

Las palabras de Zapatero son importantes para el PSOE andaluz. Algo que quedó demostrado en que ayer varios diputados andaluces afines a la presidenta de la Junta de Andalucía se acercaron a escuchar al expresidente. La particularidad de este PSOE es esa, que se haga extraño ver a miembros del partido en actos del partido.

Pero la apelación a que "todos" deben contribuir a lograr la "máxima unidad" es también un mensaje a Sánchez. Aunque Zapatero ha querido cerrar brechas con Sánchez, no comparte varias de sus últimas decisiones, como la de no apoyar a De Guindos como vicepresidente del BCE o el veto a Elena Valenciano como líder del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo. Pero ayer no hubo nada de eso. Zapatero ha optado por predicar con el ejemplo, como si pensara que la unidad no se hace sino que se dice.

Por apoyar, Zapatero quiso lanzar un capote a su partido en un día duro por lo sucedido con la prisión permanente revisable, y se alineó sin fisuras con la postura de la dirección federal. "Nosotros siempre hemos mantenido una posición coherente con los valores constitucionales y está bien que la sigamos manteniendo. Esto es una cuestión de principios y a nosotros no nos podrán decir que cambiamos en función de una coyuntura, a pesar del dolor inmenso", señaló Zapatero.

Según el exlíder socialista, la prisión permanente revisable "no suma nada a hacernos una sociedad mejor" y llamó al PSOE a "mantener el espíritu del articulo 25.2 de la Constitución", tener "muchas convicciones" y a "saber aguantar". Zapatero dijó que la posición de los socialistas es "coherente" con lo que siempre han defendido y demandó "penas duras ante crímenes horrendos, pero sabiendo mantener los valores y principios de apostar por la resocialización, que es buscar una sociedad mejor".