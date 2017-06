Zapatero asistirÃ¡ a la inauguraciÃ³n del Congreso del PSOE

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudirá mañana a la apertura del 39 Congreso Federal del PSOE, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al exjefe del Ejecutivo. Sin embargo, Zapatero no estará el domingo en la clausura del Congreso, un acto que el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido que fuera multitudinario y se celebrará en el mismo pabellón en el que Susana Díaz lanzó su candidatura.

El expresidente del Gobierno no estará por tanto en el acto de proclamación de la nueva Ejecutiva Federal de partido, con Sánchez a la cabeza, ya que tiene un compromiso en Bolivia, a donde se desplazará ese mismo día. Es tradición que el PSOE invite a sus congresos a los ex secretarios generales del partido. Sin embargo, tampoco acudirá Felipe González, a quien le ha surgido un viaje ineludible a Colombia, donde participa como verificador en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Inicialmente había manifestado su intención de acudir al cónclave. En el equipo de Sánchez sí esperan finalmente que puedan estar durante el fin de semana tanto Joaquín Almunia como Alfredo Pérez Rubalcaba.

Desde hoy viernes las delegaciones socialistas llegarán a Madrid y muchos se dejarán ver por el recinto en el que se celebrará el Congreso. Pero no será hasta el sábado cuando se inaugure el cónclave. Ante la decisión del presidente de la gestora, Javier Fernández, de no intervenir, todavía no está claro quién dará el discurso inaugural. Si el domingo se votará la Ejecutiva, que Sánchez superará sin problema, y tendrá lugar el discurso del secretario general, el sábado será un día largo e intenso en el que se debatirán todas las enmiendas que el equipo de Sánchez lleva al cónclave para modificar sustancialmente las ponencias política y económica que había preparado la gestora.