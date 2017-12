Política Los votantes más ¿despistados? de España Uno de cada diez españoles creen que el PSOE es de derechas, el 3,5% de los que votan al PP lo colocan en el centro-izquierda, y el 20% no saben de qué ideológico pie cojea Podemos

Roberto Pérez

Seguir 02/12/2017 01:37h Actualizado: 02/12/2017 01:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Votantes que identifican al PSOE como un partido de derechas, electores que votan al PP pensando que es de centro-izquierda, y ciudadanos que no atinan a saber de qué pie (ideológico) cojea Podemos. A tenor de los sondeos demoscópicos, quienes así piensan no son tan pocos como pudieran parecer. Minoría, sí, pero relevante.

El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado en octubre, indica que el teórico despiste ideológico alcanza a una buena parte del electorado. Relevante resulta, por ejemplo, que un 3,4% de quienes votaron al PP en las últimas elecciones generales -las de 2016- encasillen a este partido en el centro-izquierda. Teniendo en cuenta los resultados que dejó aquel escrutinio, la cuenta del CIS equivale a que 276.000 votantes del PP ven a este partido escorado hacia la izquierda.

En el caso del PSOE el dato aún es más relevante. Según el mismo sondeo, uno de cada diez españoles con derecho a voto considera que el Partido Socialista es de derechas. Y, a tenor de la misma encuesta, una parte de quienes así piensan acaban votando al PSOE, pese a esatr convencidos de que en absoluto es un partido de izquierdas.

Casi el 4% de los que votaron socialista en las generales de 2016 ven al PSOE como un partido de derechas. Y, en el conjunto del cuerpo electoral español, el 10,7% de los encuestados sitúa a este partido en la casilla de las derechas. Es decir: 2,6 millones de españoles con derecho a voto en absoluto ven al PSOE sea un partido de izquierdas, ni siquiera de centro-izquierda. Relevante es también que otro 16% de la población no tenga claro si el Partido Socialista es de izquierdas, de derechas o de centro. No es que ese 16% de los entrevistados no quieran contestar a la pregunta, es que confiesan no saber la respuesta.

La ideología de Podemos

En el caso de Podemos también cunde la desorientación entre una buena parte del electorado español. Abiertamente contrario a la actual Constitución y asentado en el comunismo de nuevo cuño, los fundadores pusieron especial empeño desde el principio en difuminar la ideología del partido y presentarse como fuerza «transversal» a la caza del votante desencantado con los partidos tradicionales. A tenor de lo que desvela la última encuesta del CIS, esa estrategia ha cundido en una significativa parte del electorado, porque dos de cada diez españoles con derecho a voto -el 19,7%, exactamente- aseguran no saber cuál es la ideología de Podemos, si es un partido de izquierdas, de centro o de derechas.

Eso sí, quienes se atreven a identificar ideológicamente a Podemos, tienen bastante claro que es un partido muy de izquierdas. De hecho, para el 35,7% de los españoles Podemos es un partido de extrema izquierda.

Así se percibe a Cs

Eso sí, en cuanto a indefinición a pie de calle el que más destaca de entre los partidos nacionales es Ciudadanos. El 21,1% de los españoles con derecho a voto no sabrían decir si el partido de Albert Rivera es de izquierdas, de derechas o de centro. Y entre quienes sí que parecen tenerlo claro, la mayoría lo sitúa en el centro y escorado hacia la derecha moderada.

Así, el 34% de los encuestados por el CIS colocan a Cs en el centro y otro 39% lo definen como de derechas, frente al 4,1% que lo consideran de izquierdas.