Visibilidad y confrontación: la estrategia de Podemos en el Congreso de los Diputados Los de Iglesias buscan construir una imagen de Podemos como el único partido de la oposición en el Parlamento, frente a una suerte de bloque PP, PSOE y Ciudadanos

A. ROMERO

Madrid 18/10/2017 02:25h Actualizado: 18/10/2017 02:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La crisis de Cataluña y la respuesta del Gobierno –apoyada por PSOE y Ciudadanos– al desafío independentista precipitaron hace unos días que Podemos recuperase uno de los mensajes que fueron pilares desde su debut institucional en enero de 2016: El regreso de la triple alianza. Así es como los de Iglesias se refieren al bloque constitucionalista en un definición que, en su discurso, va más allá de lo que sucede en Cataluña a causa del secesionismo en estos momentos, y es una de las claves de la estrategia que siguen en el Congreso de los Diputados.

La relevancia de la actividad de Podemos en la Cámara Baja se redujo a raíz de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II celebrada por la formación en febrero para, entre otras cosas, determinar un nuevo rumbo del partido y elegir a los cargos orgánicos que se constituirían en la dirección. Los postulados de Iglesias, vencedor de aquellas primarias, marcaban que había que salir de la actividad institucional para empezar a reavivar la movilización social en las calles, un factor en el que se basó Podemos para crecer tras el 15-M.

En este sentido, su estrategia en la Cámara Baja parece encaminada a intentar eigirse como la «única oposición real» al PP, desbancando al PSOE, que es la segunda fuerza política. Aquí se puede enmarcar que la portavoz del grupo parlamentario, Irene Montero, haya recuperado recientemente el mensaje de la «triple alianza». Uno de los ejemplos más reveladores sobre esta estrategia parlamentaria es la moción de censura fallida presentada por Pablo Iglesias.

También puede verse este intento en las iniciativas presentadas por otros grupos, donde destaca su afán por diferenciarse de los otros tres grandes partidos políticos en el Parlamento. Esto se aprecia con más claridad en el caso de las declaraciones institucionales y las proposiciones no de ley, que no tienen validez real, pues no obligan al Gobierno, pero sirven para marcar la posición de cada partido antes los grandes temas políticos del país en cada momento.

Destacan las declaraciones institucionales sobre Venezuela que se han intentado sacar adelante para condenar las prácticas políticas de Nicolás Maduro. En abril, el Congreso trató de aprobar, sin éxito, una declaración institucional para denunciar la situación en el país, un texto que no logró salir debido al bloqueo del partido liderado por Pablo Iglesias, y de ERC.

La última gran referencia a su intento de desmarcarse del resto de grandes grupos políticos es la del pacto de Estado contra la violencia de género. Es uno de los grandes pactos en los que se buscaba una unidad absoluta en el Parlamento, debido a la magnitud del problema. Podemos se abstuvo para no bloquear su tramitación, pero no votó a favor por considerarla «insuficiente».