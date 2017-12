La violencia que Pablo Iglesias olvidó El líder de Podemos rehúsa ahora de actos que, en el pasado y cuando comenzaba su ascensión política, contaban con su simpatía

13/12/2017 22:01h Actualizado: 14/12/2017 02:15h

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no ha tardado en responder al vídeo grabado el pasado 8 de diciembre en el que un hombre, subido a un tanque en Zaragoza, le amenaza. «Setenta toneladas de puro amor y pura democracia. Coletas, el siguiente eres tú, cabrón. ¡Arriba España!» gritó el joven sobre el blindado, en un mensaje publicado en Twitter que estaba dirigido a Carles Puigdemont y al líder de la formación morada. Una acción que el ministerio de Defensa ya está investigando, ha expedientado a varios militares, y por la que el político estudia iniciar acciones legales.

Horas después de que el contenido se subiera a la Red, el propio Iglesias lo calificó de «patético». En el mismo mensaje, denunciaba la «vergonzosa doble vara de medir en España».

Aunque pilote un tanque y vaya armado, este pobre infeliz es patético. Pero es vergonzoso que vista el uniforme de las Fuerzas Armadas y es también vergonzosa la doble vara de medir en España: titiriteros y tuiteros a prisión y fascistas impunes 👇https://t.co/ujTkPRFEFS — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 12 de diciembre de 2017

Esta no es la primera vez que Pablo Iglesias, o su formación, denuncian insultos y violencia. El pasado mes de septiembre, la coalición Unidos Podemos condenó el escrache que sufrió en Zaragoza durante una manifestación y denunció «falta de seguridad» en su asamblea de cargos. Una queja que recibió críticas por parte del PP, que acusó a la coalición de «incoherente» por apoyar este tipo de actos cuando las víctimas eran de otras formaciones. Incluso, llegó a apoyar las acciones de «Rodea el Congreso», acción que calificó de «saludable», aunque no participó en la manifestación, pese a que dirigentes como Alberto Garzón o Rafa Mayoral sí.

Sin embargo, el líder de Podemos en 2013, cuando todavía era solo conocido por sus intervenciones televisivas y no formaba parte de la vida política, llamó a «aplicar la justicia proletaria» contra «fachas» en una conferencia ante militantes de Izquierda Anticapitalista en Segovia. «Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizás cuando acabemos con esta charla en lugar de mariconadas del teatro nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria que es lo que se merecen unos cuantos», fueron las palabras de Iglesias.

Precisamente, el líder de Podemos visitó a la madre de Rodrigo Lanza, el antisistema detenido por homicido después de que un hombre de 55 años muriera este martes en Zaragoza tras recibir una paliza por llevar tirantes con la bandera de España. Un encuentro que Iglesias enmarca en las reuniones que su partido ha mantenido «siempre con colectivos sociales» y que responde a la denuncia que se hacia en el documental «Ciutat Morta», que narra la historia de un agente de policía que, en el desalojo de una fiesta okupa, sufrió una agresión que le dejó tetrapléjico.

No es la primera ocasión que Pablo Iglesias muestra simpatía por sectores radicales. En 2015 calificó de «injusticia» el ingreso en prisión de Alfonso Fernández Ortega, más conocido como «Alfon», que fue detenido en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 y condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Supremo por llevar un artefacto explosivo oculto en una mochila.